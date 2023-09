BCB monetizó reservas para pagar la deuda externa: Compró 205 kilos de oro en 2 meses





16/09/2023 - 06:52:47

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que la monetización de reservas de oro fue a fortalecer las reservas líquidas y a cumplir con el pago de deuda externa. En agosto, el país pagó $us 293 millones por concepto de la deuda externa, incluyendo la última cuota del bono soberano por $us 500 millones. También explicó que en dos meses compró 205 kilos de oro fino, lo que representan cerca del 30% de lo adquirido en 12 años de vigencia de la Ley 175 de 11 de octubre de 2011. A través de un boletín institucional, el Ente Emisor descartó las versiones “erróneas publicadas en redes sociales y medios de comunicación” de que los recursos generados por la monetización del oro hayan sido destinados a gasto corriente o pago de sueldos, “con la intencionalidad de generar confusión en la población”. “La conversión de las reservas de oro en divisas se destinó a fortalecer las reservas líquidas que administra el Ente Emisor y cumplir con las obligaciones del Estado Plurinacional con acreedores externos, como el pago del servicio de la deuda pública externa, incluyendo la cancelación oportuna de los bonos soberanos emitidos el año 2013”, se detalló. En agosto, se pagó $us 293 millones por concepto de la deuda externa, incluyendo la cuota por el bono soberano 2023 que fue de $us 189 millones y la última. El pago final implicó el cierre de adeudos ante los acreedores privados de dicha emisión de bonos por $us 500 millones, aprobada por la Ley 317 del 11 de diciembre de 2012 Ley del Presupuesto General del Estado – Gestión 2013, demostrando la capacidad de la economía para cumplir con las obligaciones contraídas en los mercados de capitales internacionales. “Con la vigencia y aplicación de la Ley 1503 y su reglamentación, se garantiza el normal funcionamiento de los pagos internacionales del país, se atiende los requerimientos de liquidez del sistema financiero y se coadyuva al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas para mantener la estabilidad de la economía y el bienestar de todos los bolivianos”, se lee en el documento. También informó de la compra de oro fino. “En el marco de la ley de compra de oro se adquirió en dos meses 205 kilos, lo que representan cerca del 30% de lo adquirido por el Ente Emisor en 12 años de vigencia de la norma previa (Ley 175 de 11 de octubre de 2011)”, destacó el BCB en el comunicado. La adquisición se concretó en el marco de la Ley 1503 de Compra de Oro destinada al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Como establece la ley, el BCB informó de estas transacciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional. De acuerdo a los datos oficiales, durante la vigencia de la Ley 175, anterior a la Ley 1503, se adquirió anualmente en promedio 63 kilos de oro fino, siendo 2016 y 2017 cuando mayor cantidad de oro fino se compró, llegando a 160 y 161 kilos, respectivamente. Durante los 12 años de vigencia de la Ley 175, el Ente Emisor compró en total 713 kilos de oro fino. “Las compras recientes de oro fino efectuadas en el marco de la Ley 1503 permiten al BCB avizorar mayor dinámica en las compras de oro fino, lo cual coadyuvará a fortalecer las Reservas Internacionales Netas, garantizando el flujo de divisas hacia la economía”, aseguró la entidad.