Bolivia perfila mejoras en terreno concesionado por Chile en Arica y solicita más espacios





15/09/2023 - 17:28:06

El Gobierno de Bolivia perfila realizar mejoras en el especio de que le entregó Chile en concesión en Arica y gestionar nuevos terrenos en esta región costera, reveló el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. “Bolivia está pretendiendo, más allá de la solicitud de Arica, realizar mejoras en todo este espacio que ha sido concesionado. Además, estamos solicitando la concesión de nuevos espacios”, explicó a su retorno de Chile, donde participó de la XV Reunión del Comité de Frontera e Integración junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. Blanco aclaró que en la reunión bilateral desarrollada en Arica no fue considerada la petición del Gobernador Regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, de devolución del terreno concesionado. “No es un tema que se haya abordado, que Chile y Bolivia hayamos llegado a un acuerdo, que hayamos siquiera discutido el tema. Será parte, seguramente, de una propuesta que pueda realizar Chile. No nos cerramos, pero no es un tema que se haya abordado en el Comité de Fronteras, tal vez se lo pueda hacer más adelante y que se pueda llegar a una solución que sea útil para Bolivia y beneficiosa para Chile”, explicó en entrevista con Panamericana. Se trata de 3,5 hectáreas ubicados en la esquina de las avenidas Diego Portales y Azolas, en Arica. El terreno fue entregado a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), junto a otros terrenos, con el propósito de ofrecer facilidades para la construcción de un oleoducto. Díaz Ibarra solicitó que la Cancillería de su país intervenga para la devolución del terreno con el fin de construir un centro de salud. De la Fuente explicó al portal de noticias Emol que se ha pensado en "permutar ese terreno por otro que tiene que ver también con el propio oleoducto y tener la posibilidad cierta de entregar ese terreno a la población de Arica, para que se pueda construir aquello que sea también en beneficio de la comunidad".