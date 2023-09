Wilfredo Chávez reaparece como abogado del ala evista y fija posición sobre la reelección indefinida





15/09/2023 - 16:43:39

Erbol.- El exprocurador Wilfredo Chávez reapareció este viernes como abogado de la dirigencia del MAS, afín a Evo Morales, en una conferencia de prensa donde expuso los argumentos legales para defender una postulación del exmandatario respecto a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección indefinida. La Corte IDH, en su Opinión Consultiva 28/21 estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano reconocido por el Pacto de San José. Recientemente en Bolivia se generó una polémica luego de que políticos insinuaron que la Opinión Consultiva impediría una postulación de Evo Morales, tomando en cuenta que ya tuvo su reelección permitida por la Constitución Política del Estado, por lo cual el Tribunal Constitucional debería emitir un pronunciamiento. Chávez aseguró que no hay materia en este caso para que sea de conocimiento del Tribunal Constitucional. Explicó que la Opinión Consultiva no es vinculante y que su carácter no es retroactivo, es decir que sólo se aplica hacia adelante. Otro argumento de Chávez consiste en que Brasil atravesó una situación parecida con Lula Da Silva, quien ya había sido reelegido, pero que se volvió a postular y ganar la presidencia, con reglas de reelección similares a las bolivianas. Sostuvo que, si la Opinión Consultiva hubiese impedido la postulación de Lula, éste no habría podido ser candidato y elegido de nuevo como presidente de Brasil. Así, el exprocurador descalificó que se genere una polémica respecto a la interpretación de la Opinión Consultiva. Consideró que este debate se genera para perjudicar a un “posible candidato”.