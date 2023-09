La NASA anuncia un nuevo trabajo: Director de investigación de ovnis





15/09/2023 - 08:38:40

En respuesta a una recomendación presentada por un grupo de estudio independiente de 16 personas, la NASA anunció el jueves que nombrará un director de investigación de fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Según la agencia espacial estadounidense, el director se encargará de centralizar las comunicaciones, los recursos y las capacidades analíticas de información para establecer una base de datos sólida que permita evaluar futuros fenómenos ovnis. "El director de investigación de UAP es una incorporación fundamental al equipo de la NASA y proporcionará liderazgo, orientación y coordinación operativa para que la agencia y el Gobierno federal lo utilicen como canal para ayudar a identificar lo aparentemente no identificable", explicó Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. La agencia encargó el estudio independiente para comprender desde una perspectiva científica los fenómenos anómalos no identificados y cómo se puede contribuir a los esfuerzos gubernamentales en curso al respecto. "En la NASA, está en nuestro ADN explorar y preguntar por qué las cosas son como son", declaró el administrador de la institución, Bill Nelson. La NASA también promoverá los informes ciudadanos interactuando con el público y pilotos comerciales para construir un conjunto de datos de UAP más amplio.