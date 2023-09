El Parlamento Europeo pide sancionar a proxenetas y clientes de la prostitución





15/09/2023 - 08:15:16

El Parlamento Europeo instó este jueves a los Estados del bloque a que acepten el denominado 'modelo nórdico' para la prostitución, que sanciona a proxenetas y clientes en lugar de la persona que se prostituye. El informe sobre la prostitución en la UE y su impacto en la igualdad de género y los derechos de las mujeres fue presentado por la eurodiputada socialdemócrata alemana Maria Noichl y aprobado con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones. De acuerdo con la propuesta, los Estados miembros deberán evaluar la legislación vigente para evitar lagunas que permitan a los delincuentes actuar con impunidad, mientras que la Comisión deberá desarrollar directrices comunes que garanticen los derechos fundamentales de las personas que ejercen la prostitución. "La prostitución no es un trabajo común y corriente. Las personas que están dentro, la mayoría mujeres, pero también hombres y personas trans, no deben ser criminalizadas en ningún país", dijo Noichl en una conferencia de prensa este miércoles. "Es hora de tomar decisiones a nivel de la UE para poner fin a los vergonzosos sistemas y regulaciones que solo benefician a los traficantes de personas, los proxenetas y los compradores de sexo", insistió la eurodiputada. Además, señaló que el 70 % de las personas que se prostituyen en la UE son inmigrantes y se encuentran en situaciones particularmente vulnerables. La legisladora también emitió un videomensaje tras la votación. "Se acabó de hablar de voluntariado y de trabajo sexual. Dejamos muy claro que se trata de violencia contra las mujeres, de aprovecharse de situaciones desesperadas y, sobre todo, de una situación que no pertenece a Europa. En Europa queremos un nuevo enfoque", declaró.