Cinco activistas se declaran en huelga de hambre al interior de la APDHB, Carvajal sigue en un balcón





19/07/2023 - 08:43:36

Cinco activistas afines al MAS, iniciaron este martes una huelga de hambre en el interior de la APDHB, exigiendo una solución al problema, mientras Amparo Carvajal sigue en un balcón sin contar con acceso a servicios básicos. El diálogo propiciado por la Defensoría del Pueblo entre las dos directivas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fracasó este martes, por la inasistencia de los delegados de Amparo Carvajal, y los activistas de la línea de Édgar Salazar instalaron una huelga de hambre. El vicepresidente de la APDHB de la directiva liderada por Salazar, Remberto Cruz, explicó que la reunión debía reinstalarse a las 14h00, luego del cuatro intermedio declarado el lunes, en la segunda jornada de diálogo abierto el sábado con los delegados de Carvajal, quien se encuentra en una especie de vigilia en la terraza del edificio de la institución, según informa la ABI. “Hemos sido convocados por la Defensoría del Pueblo a un diálogo sincero. El día sábado hubo una primera reunión donde se trazó el camino, el lunes también nos reunimos y hemos quedado en cuarto intermedio hasta hoy a las 14h00, pero, lamentablemente, la parte de la señora Amparo Carvajal no se presentó en este diálogo”, denunció en Bolivia TV. Durante la reunión se pretendía encontrar una solución al problema generado por la existencia de dos directivas paralelas de la APDHB, una liderada por Salazar y la otra por Carvajal. La disputa hizo que un grupo de Salazar tome posesión del edificio de la entidad, que se mantiene cerrado desde el 2 de junio. Mientras el grupo liderado por Salazar se instaló al interior de las oficinas de la APDHB, Carvajal empleó una escalera para subir e instalar su vigilia en la terraza del edificio, donde ya lleva ocho días, negándose, incluso, a recibir atención médica. Ante la inasistencia de la representación de Carvajal, cinco de los activistas de derechos humanos dirigidos por Salazar y que están al interior del edificio de la APDHB, desde inicios de junio, se declararon en huelga de hambre exigiendo solución al conflicto. De acuerdo con Cruz, en estos días de vigilia las personas que están dentro del edificio no acceden a alimentos porque los seguidores del grupo contrario no lo permiten. Para el vicepresidente de la APDHB, es necesario que Salazar y Carvajal se sienten a dialogar y encuentren soluciones.