Ven intereses de magistrados por demora del TCP sobre Judiciales





19/07/2023 - 08:31:48

El Deber.- La Asamblea Legislativa está en receso y a la espera de que el Tribunal Constitucional (TCP) falle sobre la continuidad del proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Desde la facción ‘evista’ del MAS creen que no habrá elecciones y ven intereses de los propios magistrados en frenar el proceso electoral. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), que está en Santa Cruz desde el fin de semana ya encendió las alarmas cuando alertó de los “riesgos” que corre el proceso. Además cuestionó al TCP por demorar un fallo que pudo ser expedido, esto tomando en cuenta el mandato constitucional sobre la renovación de los cargos de los altos magistrados del Órgano Judicial. La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora Patricia Arce (MAS), se alineó con la postura de Andrónico y mostró los posibles intereses que tienen los magistrados del TCP. “Estamos viendo otras alternativas para poder garantizar las elecciones si no hay la voluntad del Tribunal Constitucional. Ellos, en realidad, son jueces y son parte en esto. Muchos de ellos, y sabemos muy bien, que han sacado su documentación para poder presentarse. Nosotros no estamos privando el derecho a presentarse, será la población quien los elija, pero a nosotros nos preocupa que no haya elecciones judiciales”, indicó Arce. La Asamblea Legislativa aprobó dos reglamentos y una “ley corta” para encauzar las elecciones judiciales. El proceso está paralizado porque el TCP debe resolver una demanda planteada por el diputado Leonardo Ayala (Creemos). “No van a haber elecciones judiciales este año. Si me equivoco pediré disculpas, pero no van a haber porque no tiene sentido en función de las luchas de poder de diferentes sectores. La prioridad es mantener el mismo sistema judicial para mantenerse en el poder”, afirmó el senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana. “Hay un plan de algunos ministros con los magistrados de Sucre porque no quieren que hayan elecciones judiciales. Ellos están con el plan de dictar por decreto la prórroga de estos administradores de justicia. Eso sí es atacar a la Constitución”, cuestionó el diputado Anyelo Céspedes, también de la facción ‘evista’ del MAS. El Tribunal Electoral esperará hasta el 3 de septiembre por la lista de candidatos para poder hacer la elección antes de que concluya el año y el mandato de los jueces.