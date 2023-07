Cochabamba: Exbanco Fassil tiene deuda millonaria por alquiler de 40 inmuebles





18/07/2023 - 19:01:42

Una millonaria deuda que rondaría los 3,5 millones de bolivianos tiene el exbanco Fassil por el alquiler de 40 inmuebles que funcionaban como sucursales en la ciudad y provincias de Cochabamba, según informó Noel Pérez, abogado y representante de los propietarios. Si bien no dio cifrasexactas respecto a la deuda, el abogado dijo que se conoció que estaría cerca de los $us 500.000. “Son alrededor de 40 inmuebles, incluyendo en las provincias. El siguiente paso será coordinar a nivel nacional e iniciar una agenda de movilizaciones y otras formas de presión. Necesitamos ya una solución. Hay varias deudas por pagar, también por servicios y cada caso es individualizado”, segú La Razón. Añadió que los propietarios están prestos para conversar con el interventor del Fassil, Luis Gonzalo Araoz; sin embargo, aún no han recibido ninguna comunicación. Indicó que enviaron cartas notariadas, pero tampoco obtuvieron respuestas. “Estamos bastante preocupados por la falta de atención que tenemos por parte del interventor del Banco Fassil, por cuanto son ya son algo de tres meses que estamos sin ningún tipo de comunicación”, informó al respecto Edwin Pérez, representante de los arrendatarios de viviendas al ex Banco Fassil. Siguió: “Una vez que han cerrado el banco, han dejado de pagar los alquileres y obviamente los servicios y también todos los costos que representan. Tenemos familias que dependen exclusivamente de ese ingreso”, sostuvo Pérez. Preocupado por la situación, el sector envió cartas “notariadas” al interventor. Ante la falta de respuestas concretas, aseguran actuados a nivel nacional, los cuales comenzarán con una “agenda” de movilizaciones en todo el país. Pérez reveló que se adeuda tres meses de alquileres a los propietarios, además de boletas de servicios básicos. Sin embargo, a pesar de los reiterados intentos de comunicación con el interventor para saldar estas deudas, la autoridad no habría respondido. Aunque no tengan un monto estimado, el sector presume que la deuda de la entidad intervenida por el servicio de alquiler es “abismal”. Pérez recordó que estos compromisos deben ser honrados, puesto que se trata de acuerdos legales. El junio pasado, el interventor del Fassil informó que solo en Santa Cruz la entidad cuenta con 90 inmuebles que podrán ser monetizados para pagar las deudas. Hasta la fecha, solo han vendido dos propiedades para cubrir el pago de finiquitos de más de 4.000 trabajadores. Posteriormente se tendrá que honrar otras deudas, la principal es el pago al Fondo de Protección al Ahorrista, según explicó en ese momento.