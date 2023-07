Tras separación de Lucero, Michel Kuri reaparece junto a Yolanda Andrade





18/07/2023 - 17:18:44

Quién.- La semana pasada, Lucero sorprendió a sus seguidores con una triste noticia. A través de un comunicado informó que tras más de diez años de noviazgo, terminaba su relación con Michel Kuri y bajo los mejores términos. Desde entonces, comenzó a especularse acerca de las posibles causas de su separación. En redes sociales destacó que se debe a la cercanía que la llamada Novia de América tiene al lado de su ex Manuel Mijares luego del tour internacional ¡Hasta que se nos hizo!, que llevan a cabo desde el año pasado. Sin embargo, ambos fueron claros al dar a conocer la noticia de manera conjunta: “Los tiempos nos están jugando una mala pasada. El trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos".

Sin embargo, hoy sorprende una fotografía del empresario al lado de una conductora, pues nunca se les había visto juntos. Yolanda Andrade fue quien presumió, a través de sus stories, su encuentro con la ex pareja de Lucero, aunque nunca reveló la razón por la que se vieron. La imagen provocó un sinfín de reacciones, entre ellas, se especula un posible romance no obstante que la conductora del programa Montse & Joe ha declarado abiertamente sus preferencias sexuales. Por otro lado, algunos internautas reclamaron que a Michel Kuri se le vea feliz pese a su ruptura con la cantante y actriz, ya que hace dos días publicó el asado de res que disfrutó al lado de unos amigos.