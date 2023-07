Misterioso objeto encontrado en una playa de Australia desconcierta a las autoridades





18/07/2023 - 16:51:38

BBC Mundo.- La policía está desconcertada por un misterioso domo "no identificado" que apareció en una playa de Australia Occidental. El objeto de metal gigante fue encontrado por un grupo de personas del lugar en la playa de Green Head, unos 250 km al norte de Perth, capital del mayor estado de Australia. Las autoridades estatales y federales están investigando el elemento, que no se cree que sea parte de un avión comercial. Por el momento está siendo tratado como material peligroso y la policía ha pedido a los visitantes que mantengan distancia del objeto. “Queremos decirle a la comunidad que participamos activamente en un esfuerzo de colaboración con varias agencias estatales y federales para determinar el origen y la naturaleza del objeto”, dijo la policía en un comunicado. Los operativos incluyen al ejército y a la agencia espacial de Australia. Los residentes de la playa de Green Head dijeron que el cilindro tiene unos 2,5 metros de ancho y unos 2,5 y 3 metros de largo, informó la televisión pública de Australia. Los residentes visitaron el lugar el sábado por la noche para ver el cilindro, informó ABC, y un local lo describió como un "gran evento social". "Era una noche encantadora y tranquila, los niños estaban cavando castillos de arena a su alrededor", dijo a ABC. El experto en aviación Geoffrey Thomas dijo que el artículo posiblemente sea un tanque de combustible de un cohete que haya caído al océano Índico en algún momento en los últimos 12 meses. La Agencia Espacial Australiana dijo que es posible que el cilindro gigante haya caído de un "vehículo de lanzamiento espacial extranjero" y que se pondría en contacto con otras agencias internacionales. Si se trata de un cilindro de combustible, los expertos creen que podría ser de un cohete indio y podría contener materiales tóxicos. Se espera que un número de serie o de catálogo confirme si este es el caso o no. Hubo algunas especulaciones de que el cilindro podría haber sido parte del MH370, un avión que desapareció frente a la costa oeste de Australia en 2014 con 239 pasajeros a bordo, pero Thomas dijo que "no es posible". "No es ninguna parte de un Boeing 777 y el hecho es que el MH370 se perdió hace nueve años y medio, por lo que mostraría mucho más desgaste en los escombros", dijo.