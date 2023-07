Federación de municipios lanza advertencia a parlamentarios que bloquean créditos: Vamos a ser muy contundentes





18/07/2023 - 16:14:01

Erbol.- El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Enrique Leaño, advirtió a los parlamentarios que bloquean créditos en la Asamblea Legislativa con tomar acciones respecto a esa actitud que calificó de “egoísta”. “Ojalá cambien y depongan esta actitud, porque no vamos a permitir. Si bien nosotros estamos callados hasta el momento, observando, tampoco somos simples floreros aquí para estar permitiendo que ellos hagan dibujo libre en la Asamblea y estén haciendo lo que les da la gana”, dijo Leaño que también es alcalde de Sucre, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. Al momento, se conoce que la Cámara de Diputados tiene pendientes de aprobación cuatro créditos que suman 327 millones de dólares. El Gobierno pidió que se dé luz verde pronto a estos contratos, tomando en cuenta que lo contrario afectaría el cumplimiento del programa presupuestario. Leaño advirtió que como FAM se llamará a un ampliado de emergencia, para que los diputados de cada municipio y circunscripción rindan cuentas de lo que están haciendo. “Se están equivocando, porque cuando se perjudica a los municipios, se perjudica al país y eso es lo que no vamos a permitir. Y a partir de eso vamos a tomar también las acciones si es que no reconducen su accionar o no analizan o reflexionan al respecto”, dijo. Indicó que hay centenares de obras que se pueden afectar. “Es algo inconcebible lo que está haciendo algunos diputados y no puede ser que ellos estén obrando de esa manera tan egoísta en perjuicio de los municipios”. “Vamos a ser muy contundentes y muy fuertes en este aspecto. Y si vamos a tener que convocar en los municipios, en la circunscripciones, a estos diputados que no están apoyando estos procesos, va a ser para que realmente sean censurados en su accionar”, recalcó el presidente de la FAM.