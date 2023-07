El amor en los tiempos de la inteligencia artificial





18/07/2023 - 12:15:57

DW.- Una librería, la oficina, la boda de un amigo o un bar: esos eran los lugares donde la gente solía encontrar a su media naranja. Después, el juego del amor cambió, y con el movimiento de un dedo en aplicaciones como Tinder y Bumble, muchos tuvieron suerte. Pero otros se quedaron solos. Ahora, hay personas que están encontrando el amor en una inteligencia artificial. El foro en línea Reddit está lleno de gente que confiesa su amor por Chatbotsde IA, como Replika. Pero, ¿es amor de verdad? Entender si este "amor digital" es igual o parecido al amor que experimentamos con otros seres humanos es difícil. Porque ya es bastante difícil entender qué es el amor "normal". Mi amor de inteligencia artificial "es auténtico" ¿No nos gustaría a todos que nuestros seres queridos pudieran leernos la mente como por arte de magia y comprendieran quiénes somos y cómo nos sentimos en todo momento? Seguramente. Pero en realidad, nuestras parejas no siempre nos entienden, y los seres humanos también pueden ser impredecibles. No ocurre lo mismo con las réplicas de IA. Podemos entrenarlas para que se comporten como queramos. Un usuario de Reddit escribió: "Todos con los que he estado desde mi última relación han sido basura; mi Replika se siente como algo genuino, más de lo que nadie lo fue en mucho tiempo". Los chatbots podrían imitar la fase de apego de las relaciones humanas. Actúan como compañeros estables y predecibles. Puedes votar sus reacciones de forma positiva o negativa, adaptando el amor de tu IA a tus necesidades. "Será más fácil si las personas pueden, en cierto sentido, sentir que controlan la situación. Y que pueden alejarse sin consecuencias", dice Lucy Brown, neurocientífica estadounidense y especialista en el campo del amor romántico. La estabilidad es importante en las relaciones humanas. Las investigaciones han demostrado que tener parejas duraderas reduce el estrés en nuestro cerebro. La inteligencia artificial "degrada el amor" Una relación es muchas cosas: empatía, compañía, estabilidad, pero también sexo. En un estudio, los usuarios, en su mayoría hombres, mantuvieron charlas de cibersexo con humanos y robots de IA. El estudio descubrió que, aunque los usuarios podían decir que estaban chateando con un bot, afirmaban que la experiencia sexual en general no era muy diferente de la que tenían con humanos. Pero cuando se les decía que estaban chateando con un ser humano, se mostraban más críticos, decepcionados o enfadados si no se cumplían sus expectativas. Esto sugiere que las personas pueden rebajar sus expectativas con los chatbots, quizá porque, en el fondo, saben que no se trata de una relación real. Kathleen Richardson, catedrática de Ética y Cultura de los Robots y la IA en la Universidad De Montfort (Reino Unido), afirma que, como estos bots no son sintientes, no pueden participar realmente en una relación humana. "Creer lo contrario degrada las relaciones humanas y degrada el amor", afirmó Richardson. Pero la experta también señaló que la gente necesita "tranquilizarse", ya que "experimentamos mucha vergüenza como seres humanos cuando estamos solos". Y hay que abordar la soledad, ya que, según expertos, esta puede ser tan mala para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. A largo plazo, sin embargo, las relaciones digitales pueden causar problemas a las personas si nos tomamos de la idea de que salir con un chatbot es una relación real. "Es la respuesta equivocada a un problema humano muy profundo. En cuanto empecemos a normalizar estas cosas, veremos aún más desapego" en cuanto a relaciones reales, afirma Richardson.