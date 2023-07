Siete días a la intemperie, Carvajal dice que seguirá en la lucha y afines al MAS incumplen fallo





18/07/2023 - 07:35:06

Los Tiempos.- La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, cumplió una semana durmiendo en la terraza de esa institución, sin acceso a servicios básicos, pero afirmó que continuará en la lucha. La dirigencia paralela, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por Édgar Salazar, sigue sin cumplir por el dictamen judicial , por lo que piden que sea aprehendido. "Yo, hasta morir me voy a quedar aquí. No tengo acceso a un baño, no tengo nada. Hace muchos años, alguien me dijo: Amparo, Bolivia tiene lindas leyes, pero no se cumplen y así pasó con esta acción de libertad", afirmó Carvajal. El abogado de la activista, Ricardo Rodríguez, en contacto con la ANF, dijo que son más de cinco días que se incumple el dictamen judicial por parte de Salazar y del comandante departamental de la policía, por tanto, corresponde que sean remitidos estos antecedentes a la fiscalía para iniciar una investigación. "Están incumpliendo flagrantemente el fallo judicial, pese a que ya fueron notificados. Lo que corresponde ante el incumplimiento, y lo que ha dispuesto el juez, es que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, esta acción se traduce en desobediencia de la acción de libertad. Estamos pidiendo para que se inicie una investigación contra Édgar Salazar y el comandante, se los castigue conforme a procedimiento", afirmó. El miércoles, la justicia definió que se vulneraron los derechos de la activista y se evidenció el acoso psicológico por parte de la dirigencia paralela, además dispuso que Carvajal acceda a un ambiente cerrado para dormir y usar los servicios básicos. Asimismo, prohibió a Salazar cometer actos de amedrentamiento contra ella. La octogenaria decidió no recibir más visitas hasta que las puertas de la Asamblea se abran. La semana pasada la visitaron los viceministros de Defensa del Consumidor, Jorge Silva y de Salud, Alejandra Hidalgo, pero no lograron persuadirla de cambiar su forma de protesta y se mantiene firme en sus convicciones. Al respecto, Rodríguez cuestionó que ambas autoridades se preocupen por la salud de la activista después de 40 días de vigilia en la parte posterior de la Asamblea de Derechos Humanos. Consideró que estas acciones solo fueron parte de un show mediático, con el fin de mostrar a la población que están preocupados por su situación. Estado de salud El médico de confianza de Carvajal, Víctor López, informó que se encuentra débil, aún persiste la deshidratación y, debido a la falta de un baño, está usando pañales que puede ser riesgosos porque es un foco de infección. Dijo que su estado de salud es delicado, pero se encuentra estable, aunque no descartó que pueda empeorar si mantiene esa situación. "Hemos hecho una vista más de amigo que de médico, nos demuestra que está un poco débil, está deshidratada, las deposiciones son líquidas. Ella está usando pañales ante la falta de un baño, no tiene acceso a agua y eso es preocupante", explicó el galeno. A la vez, la psicóloga Nora Paz señaló que, si bien Carvajal se encuentra lúcida, es objeto de abuso psicológico por parte de los afines al partido en gobierno que no le permiten ingresar a los ambientes, tiene un espacio de menos de tres metros para movilizarse. "La están matando de sed, de hambre y por falta de justicia. está en un ambiente de tres metros que no puede caminar mucho. Está en perfectas condiciones cognitivas, pero la están matando por falta de acceso a sus derechos elementales, ella se encuentra fortalecida", manifestó. Grupo de jóvenes Por otra parte, Rodríguez dijo que en el interior de las oficinas permanecen al menos 15 personas de la dirigencia paralela, la mayor parte jóvenes, quienes tienen acceso a todos los servicios y se movilizan por la parte posterior. Consideró que son manipuladas por Salazar y Remberto Cruz, porque solo actúan de forma agresiva cuando ambos dirigentes están en el lugar. "Es gente joven y lamentablemente está siendo manipulada, he tenido contacto con esas personas y cuando no está el señor Édgar Salazar ni Remberto Cruz son personas con las que se puede conversar, pero cuando ellos están se ponen intransigentes", precisó. Desde el 2 de junio, ese edificio fue tomado por la fuerza por una organización paralela, liderada por Édgar Salazar. Desde entonces Carvajal realizó una vigilia en la puerta de atrás de la Asamblea, pero hace siete días burló la custodia de los policías y logró subió a la terraza de ese inmueble.