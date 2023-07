Diputado del MAS denuncia abandono de un coliseo del programa Evo cumple y anuncia acciones legales





17/07/2023 - 19:39:54

El Deber.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, visitó este lunes un coliseo ubicado en el barrio 10 de Octubre, zona Pampa de la Isla, el cual fue construido con fondos provenientes del programa gubernamental 'Bolivia cambia, Evo cumple'. Al encontrar la obra en estado de abandono e inconclusa, el legislador anunció su intención de presentar acciones legales contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de ser responsable de la corrupción asociada con esta infraestructura. “Evo Morales va a tener que responder juicios de responsabilidades por los proyectos de ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’. Esta es la corrupción que está en la gestión de Evo Morales”, señaló el diputado del ala ‘arcista’. ​La obra en cuestión, que estaba destinada a ser un coliseo, se estima que tuvo un costo de dos millones de bolivianos y debía ser inaugurada el 10 de diciembre de 2008. Sin embargo, a la fecha, presenta un evidente abandono, careciendo de techo y acabados adecuados. “Han puesto la piedra fundamental y se han embolsillado millones de bolivianos. Nosotros vamos a formalizar una demanda penal contra Evo Morales para que él responda por esta corrupción”, sostuvo Cuéllar. Recientemente, una investigación periodística llevada a cabo por Acceso Investigativo y Connectas, en colaboración con medios como Erbol, El País y EL DEBER, reveló que la ejecución de proyectos bajo el programa gubernamental durante el gobierno de Morales resultó en pérdidas al Estado por al menos Bs 102 millones ($us 14,7 millones). Además, se detectó que algunas empresas, vinculadas a personas cercanas al oficialismo y a aliados políticos clave, fueron beneficiadas con contratos millonarios. No obstante, gran parte de estas obras quedaron abandonadas, inconclusas o presentaron problemas estructurales y de diseño. En respuesta a las acusaciones, el exmandatario Evo Morales reconoció en su programa radial en Radio Kawsachun Coca, que algunas empresas contratadas para los proyectos de 'Bolivia cambia, Evo cumple' no tenían ni carretillas. A pesar de ello, horas más tarde, recurrió a su cuenta de Twitter para volver a descalificar el trabajo periodístico y cuestionar la supuesta falta de transparencia con relación al financiamiento de uno de los medios que forma parte de esta investigación. “Como la derecha fracasó en su intento de acusarnos por corrupción y narcotráfico, ahora tratan de desprestigiar el único programa de gobierno que llevó más de 16 mil obras, entre ellas 5 mil unidades educativas, a municipios de todo el país”, tuiteó.