Manfred pide al Gobierno apoyar con ‘préstamo’ de $us 50 millones para adquirir buses eléctricos





17/07/2023 - 14:57:54

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ratificó este lunes la llegada de dos modelos de bus, uno de gas y otro eléctrico, próximamente a la Llajta y esta vez instó al Gobierno apoyar a los departamentos con la dotación de 50 millones de dólares, en calidad de “préstamo”, no “regalo”, como una “base” para adquirir el ansiado transporte. De acuerdo al Burgomaestre, el ente central eroga 1.700 millones de dólares en la subvención de gasolina y diésel, siendo el sector público el más beneficiado. Ante ello, el préstamo de los 50 millones de dólares se constituiría en un “ahorro” para el ente central. “Entonces, qué ideal sería que nos pueda coadyubar a los departamentos con el apoyo de recursos económicos. Vale decir, de que hablemos de 50 millones de dólares. No que nos regale, sino un empréstito para ser de base para adquirir estos vehículos eléctricos ¡El ahorro que tuviera el Gobierno central en la subvención de gasolina y diésel! Yo creo que esa es una salida importante a nivel nacional”, propuso la primera autoridad departamental. Entre ello ocurra, Reyes Villa comprometió “una solución integral” al problema con la llegada de los motorizados y las gestiones pertinentes para que el sector acceda a los mismos. Asimismo, indicó que la renovación del parque automotor proyectada llega de la mano de la instalación de puntos de carga o electrolineras, que funcionarán, en una primera etapa, de forma gratuita. En días pasados y ante la ola de accidentes de tránsito ocasionados por motorizados de más de 40 años de antigüedad del sector público que circulan en la Llajta y cegaron la vida de varias personas, el edil anunció la llegada de un bus eléctrico modelo a Cochabamba en los siguientes 10 días.