Elementos: La hazaña digital realizada con 151,000 computadoras

17/07/2023 - 11:59:28

Infobae.- Elementos (Elemental), el nuevo lanzamiento de Disney y Pixar, ha estado en la pantalla grande desde mediados de junio, cautivando a los espectadores con el atractivo mundo de Ciudad Elementos. Esta ciudad vibrante es el hogar de Ember y Wade, una chica de fuego y un chico de agua cuyas vidas cambian drásticamente cuando sus destinos se entrelazan de manera inesperada. El filme, dirigido por Peter Sohn (de Un gran dinosaurio), exhibe efectos visuales novedosos creados por un equipo de 50 artistas talentosos que han fusionado su experiencia y entusiasmo para diseñar personajes únicos y escenas impresionantes. Si eres fanático del estudio y de sus famosas producciones audiovisuales hechas para grandes y chicos, aquí te dejamos una breve lista con cinco detalles interesantes sobre el desarrollo del film, así como otros secretos. Potencia inédita La cantidad de recursos computacionales utilizados para dar vida a esta película marcó un hito en la historia de Pixar. Para dar contexto, Toy Story necesitó 294 computadoras para renderizar la granja donde se desarrolla parte de la trama. Monsters, Inc. requirió 672 y Buscando a Nemo 923. Para Elementos, se emplearon más de 151,000 computadoras. Totalmente líquido Los animadores dedicaron innumerables horas estudiando bolsas de agua para recrear a Wade, determinando cómo se movería este elemento dentro de su cuerpo en diferentes poses. Así, se le puede observar cambiando su forma al disgregarse en gotas de agua, mezclarse con fuentes de agua externas y también emergiendo. Asimismo, las extremidades de los personajes de agua pueden torcerse y curvarse de formas no anatómicas, enfatizando su no humanidad. El clásico “A113″ Los fans de Pixar lo saben: en todas las películas creadas por el estudio se puede encontrar en alguna escena un letrero que dice A113. Se trata de una referencia al número de salón de la universidad CalArts, donde estudiaron muchos de los realizadores de Pixar. En Elementos, la referencia aparece en un pequeño letrero sobre una de las paredes de Ciudad Elementos. Fan de la tabla periódica El director Peter Sohn contó que cuando era niño solía imaginar la tabla periódica como una serie de edificios de apartamentos, donde Cobalto sería el vecino de Níquel. Al diseñar Ciudad Elementos, Sohn hizo realidad su fantasía e incorporó referencias a la tabla periódica en varios lugares, como en el horario del metro y en el propio Parque Periódico, cuya grilla herbácea sigue el patrón de la tabla. Abastecimiento para un ser de fuego Ember, la joven de fuego al centro de la historia, trabaja con su papá en la tienda familiar, proveyendo a la comunidad todo tipo de productos. Para abastecerla, los artistas de Pixar crearon ingeniosa mercadería que todo ser de fuego necesita. Quienes miren atentamente, encontrarán pequeñas latas de kerosén con sorbetes de metal que son cartones de jugo para niños, fórmula de líquido combustible para bebés, bolsas de hojuelas de madera que hacen las veces de papas fritas y snacks como Llamas Glaseadas, Nueces a la Brasa y Nubes de Humo.