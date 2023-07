Choquehuanca asegura que no se permitirá la minería ilegal ni uso excesivo de mercurio





17/07/2023 - 11:49:48

El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, aseguró este lunes que no se permitirá la minería ilegal y el uso excesivo de mercurio que daña la salud del pueblo boliviano, tras la detención de 57 personas en el río Madre de Dios, Beni, que explotaban oro de manera ilegal. “No podemos permitir la minería ilegal y el uso excesivo de mercurio que es altamente contaminante para el medio ambiente y nocivo para la salud. Se debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestra población y preservar a nuestra Madre Tierra”, publicó el mandatario en sus redes sociales. Asimismo, felicitó por el operativo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien respondió por la misma vía, comprometiendo su trabajo contra la contaminación ambiental y en beneficio de la salud de los bolivianos. “Agradezco las palabras de nuestro vicepresidente, @LaramaDavid; nuestro compromiso contra la contaminación medioambiental y por la salud de nuestro pueblo es prioridad en nuestra gestión”, aseguró Del Castillo en su cuenta de Twitter. En pasados días, al menos 27 dragas fueron destruidas, 57 personas aprehendidas y un daño superior a los $us 1,5 millones fue el resultado del operativo policial en contra de la extracción ilegal de oro en el río Madre de Dios, Beni También se secuestró mercurio, un producto nocivo para la salud y empleado en esta actividad, combustible, cuatro armas de fuego y municiones. Para el operativo, la Policía realizó trabajos previos de inteligencia y seguimiento. Por más de una semana, agentes policiales permanecieron en el lugar para identificar a los responsables de la actividad ilícita de explotación minera. El operativo se ejecutó entre las comunidades de Candelaria y Miraflores, ubicadas a las riberas del río Madre de Dios. En esta zona también hay actividad mineral legal. ABI