Marinero y su perra sobreviven después de meses a la deriva en el océano Pacífico





17/07/2023 - 11:46:36

Un marinero australiano, Tim Shaddock, de 51 años, y su perra fueron rescatados después de navegar durante tres meses en el océano Pacífico, informan medios locales. El hombre, proveniente de Sídney, Australia, partió desde La Paz, México, con destino a la Polinesia francesa en abril. Después de unas semanas la embarcación sufrió algunos daños en su sistema eléctrico debido a una tormenta, por lo que el hombre y su mascota quedaron a la deriva. "He pasado un calvario muy difícil en el mar. Solo necesito descansar y comer bien porque llevo mucho tiempo solo en el mar. Por lo demás, tengo muy buena salud", aseguró Shaddock. Tim Shaddock: Australian sailor and his dog Bella are rescued after spending two months lost at sea https://t.co/b3xn6rGJzy — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 15, 2023 El marinero sobrevivió alimentándose de peces crudos y agua de lluvia, hasta que un helicóptero que acompañaba a un buque de pesca atunero avistó la embarcación en medio del océano y dio paso a su rescate. Asimismo, el médico que lo atendió afirmó que el náufrago se encontraba "estable y muy bien" y que tenía "signos vitales normales", según 9news. Por su parte, el experto en rescates en el océano Mike Tipton aseguró que encontrar la embarcación de Shaddock en el océano fue "como buscar una aguja en un pajar" e indicó que lo más importante en la supervivencia es obtener agua fresca, debido a las posibilidades de deshidratación. "Es muy difícil ponerte en esa situación cuando nunca se sabe si te encontrarán", sostuvo Tipton. "Es un verdadero reto psicológico, estar positivo y continuar, estoy seguro de que Bella [la mascota] ayudó", agregó.