Hoy es el Día del emoji: Los más utilizados y por qué algunos tienen un significado oculto





17/07/2023 - 11:41:27

Infobae.- Cada 17 de julio se conmemora el “día del emoji”, una celebración que no tiene ningún carácter oficial pero que cada año suscita el interés de las principales redes sociales, plataformas de internet y gigantes tecnológicos y que tiene un origen incierto y difuso: desde que fue la fecha propuesta por el fundador de la “emojipedia” hasta que es el día con el que Apple eligió su “emoji” de “calendario”. Los corazones -tanto el rojo como la carita con dos corazones en lugar de ojos- arrasan en las redes sociales como los “emojis” más utilizados por los usuarios, que recurren a este tipo de dibujos cada vez más como una forma divertida y eficaz de comunicarse y de expresar emociones. “Emoji y “emoticono” fueron elegidas como “palabra del año” en 2019 por la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE, por la agilidad y la concisión que son capaces de transmitir en las comunicaciones cotidianas. Aunque se usan casi como sinónimos, no son exactamente lo mismo, ya que los emoticonos son los símbolos creados con signos de puntuación que suelen leerse inclinando la cabeza -tales como :-) , ;-) o :-( - y los emojis son los dibujos que se han popularizado en las redes sociales. El científico Scott Elliot Fahlman, experto en computación en la Universidad estadounidense de Carnegie Mellon, creó los primeros emoticonos en 1982 para que las personas pudieran distinguir, en un tablón de mensajes electrónicos, cuál era el tono del mensaje, utilizando :-) cuando se tratase de un mensaje de broma o :-( para los mensajes reales.

Y en 1999 aparecieron los primeros emojis a color, diseñados por Shigetaka Kurita, un diseñador de interfaces japonés, que creó 176 caracteres inspirados en la cultura japonesa como el manga y los kanjis, para que fueran utilizados por una plataforma de internet móvil. Los datos facilitados por la plataforma Hootsuite -especializada en la gestión de las redes sociales- ponen de relieve la dificultad de identificar los más utilizados, ya que la forma en que se usan y se rastrean varían según la red, y ha observado que por ejemplo se pueden medir con precisión los que se usan en los pies de foto de Instagram pero no los que se colocan en las “stories” o en otros formatos. Entre los que sí se pueden medir, esta plataforma ha señalado que arrasa el “corazón rojo” ❤️, seguido de la “carita con dos corazones como ojos” 😍, la “carita sonriente” 🙂, el “doble corazón rosa” 💗 o la “carita lanzando besos” 😘.

Doble sentido Romina González, portavoz de Hootsuite en España, ha observado que los jóvenes y los adultos usan los “emojis” de una forma directa para expresar la emoción para que la que fueron creados (una cara enfadada, una sonriente, un corazón) pero entre los más jóvenes sí existen significados “ocultos”. Por ejemplo, se ha extendido el uso del “emoji de vaquero” 🤠 para expresar que uno se siente incómodo en una situación. Similar uso se le da al del “payaso” 🤡, o al de la “carita llorando” 😭 en circunstancias que no remiten directamente a la tristeza. En otros casos, se utilizan formas para aludir a connotaciones sexuales. A su juicio, estos dibujos y las palabras son complementarios a la hora de comunicarse a través de las redes sociales y los “emojis” han permitido a los usuarios expresarse con mayor creatividad en esas plataformas, y ha asegurado a EFE que este recurso contribuye además a amplificar los mensajes digitales, a aumentar la participación en las redes y a generar más “me gusta”. Desde que empezaron a usarse a finales de los años noventa el número de “emojis” ha crecido hasta los más de 3.600 disponibles en la actualidad, y Romina González ha valorado que ayudan a interpretar y aclarar el tono de los mensajes y que son “perfectamente complementarios” de las palabras.