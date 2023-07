Brote de una rara enfermedad se propaga por una provincia de Egipto





17/07/2023 - 11:06:12

RT.- Más de dos centenas de personas en la ciudad egipcia de Al-Aleqat, gobernación de Quena, se han contagiado con una extraña enfermedad cuyos síntomas incluye fiebre, fatiga, dolor de cabeza y de estómago. El Ministerio de Salud y Población ha comenzado a tomar medidas para determinar el origen de la enfermedad y tratar de detener su propagación. Según la prensa local, más de 250 personas resultaron infectadas y todas ellas presentaron síntomas similares como fiebre alta, dolor de huesos y fatiga que duraron entre tres y cinco días. Estas manifestaciones son comunes en el resfriado y la influenza. Los síntomas no forman un patrón uniforme y todos los casos han sido leves y moderados. Hasta el momento no se han informado sobre casos graves u hospitalizaciones. Las personas infectadas reciben tratamiento en sus domicilios durante un tiempo máximo de una semana. A la ciudad afectada se han enviado equipos para el control de vectores de enfermedades para analizar muestras de sangre de los pacientes, del agua potable y lugares de saneamiento, comunicó el Ministerio de Salud. Además, se han desplegado vehículos rociadores de plaguicidas contra insectos y mosquitos. La jefa del Departamento de Bacteriología del Hospital Universitario de El Cairo, Nahla Abdel-Wahhab, considera que se trataría de la fiebre del dengue, una enfermedad transmitida a través de picaduras de mosquitos infectados. Esta afección no es común en Egipto, pero sí se han registrado casos.