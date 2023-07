AJAM afirma que personas aprehendidas en río Madre de Dios carecen de derecho minero





17/07/2023 - 07:44:58

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) afirmó este domingo que las 57 personas aprehendidas por la policía hace unos días, en el río Madre de Dios, Beni, explotando oro, no cuentan con derecho minero, por lo que su labor era ilegal. Según el reporte de medios de comunicación los aprehendidos, que ya se encuentran en la ciudad de La Paz, pertenecerían a la Cooperativa Minera Aurífera "ASOBAL Madre de Dios" R.L. “La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aclara que, con base a información técnica cursante en la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, la mencionada cooperativa minera, si bien estaría registrada en la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), no cuenta con derecho minero en los puntos inspeccionados e intervenidos, ubicados en la comunidad Miraflores entre los departamentos de Beni y Pando, por lo que la actividad realizada se constituye en explotación ilegal de minerales”, se lee en un reporte institucional. Además de la aprehensión de estas 57 personas, fueron destruidas 27 dragas que eran empleadas para la explotación ilegal de oro. También se secuestró mercurio, un producto nocivo para la salud y empleado en esta actividad, combustible, cuatro armas de fuego y municiones. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habló de una afectación superior a los $us 1,5 millones a esta actividad ilícita. La AJAM enfatizó que “las acciones operativas se realizan con información respecto a un área y no a una persona natural o jurídica, en este marco, corresponde aclarar que las áreas intervenidas se encuentran en trámite de solicitud de Contrato Administrativo Minero requerido por terceros, es decir, las personas aprehendidas no contaban con autorización para realizar actividad minera, por tanto, su trabajo era ilegal”. ABI