Laguna: No es nuevo para Los Tiempos pasar dificultades; vamos a salir adelante





17/07/2023 - 07:29:11

Los Tiempos.- En septiembre de este año, el periódico Los Tiempos cumple 80 años de informar con responsabilidad, transparencia y ética periodística a la población boliviana. El diario cochabambino atraviesa por una situación difícil económicamente, pero hay el convencimiento de que se saldrá adelante con el apoyo de sus lectores. El gerente general de Los Tiempos, Carlos Laguna, emitió esta semana un video titulado “En apoyo a la prensa libre”, en el que le habla a los lectores y a la ciudadanía en general, solicitando el respaldo para garantizar la sostenibilidad de las operaciones del medio de comunicación. Laguna explicó que los motivos de la crisis van desde la irrupción de las redes sociales, los cambios de hábito de lectura y las restricciones que impone el Estado. El audiovisual generó diversas reacciones entre periodistas, medios, académicos y políticos. Laguna indicó que, a lo largo de sus 80 años, este medio escrito pasó por momentos muy complicados. “Hubo gobiernos que cerraron las puertas del periódico Los Tiempos, otros lo censuraron. Entonces, no es nuevo para Los Tiempos pasar dificultades. Estamos seguros que vamos a salir adelante y seguir siendo el periódico confiable de los cochabambinos y bolivianos”, sostuvo Laguna. Laguna señaló también que la prensa tradicional en el mundo se halla con dificultades debido al crecimiento de las redes sociales, lo que obligó a los medios en general a reinventarse. “Hoy en día, Los Tiempos cuenta con una aplicación y el objetivo de este medio informativo es que todo ciudadano boliviano lo tenga en su teléfono celular. Ahí tenemos información al instante, independiente y responsable, porque contamos con periodistas brillantes. Para nosotros, lo más importante es la gente, el país debe acceder a información fidedigna y eso es lo que caracteriza al periódico Los Tiempos”, añadió. Por otra parte, reflexionó sobre lo peligroso que podrían resultar las redes si es que no se les da un uso adecuado. “Si bien la pandemia nos ha impulsado a un mundo digital y obligado a modernizarnos, la población debe entender que las redes sociales son de cierta forma peligrosas, no son una fuente de información confiable; en cambio, los medios de comunicación tradicionales tenemos un nombre y un apellido, una dirección donde todo lector puede hacer su reclamo. Por ese motivo, es importante que la ciudadanía apoye a los medios de información confiables y serios”, insistió. Finalmente, Laguna invitó a los bolivianos a ser parte de la familia de Los Tiempos y así de esta forma mantenerse bien informado. “Usted puede descargar nuestra aplicación de manera muy simple, o tan sólo visitar lostiempos.com y tendrá toda la información necesaria. En nuestro periódico impreso tenemos un código QR y con ello usted tendrá en la palma de su mano toda la información necesaria del momento”, finalizó el gerente de Los Tiempos.