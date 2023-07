En 2022 Pese al déficit, los puestos de trabajo en las empresas públicas crecieron en 24,5%





17/07/2023

Los Tiempos.- Mientras el número de empleos en el sector informal crece en el país y parece ser cada vez más difícil encontrar un trabajo en el sector privado que cumpla con todas las leyes laborales, los puestos en el sector público aumentaron en 4,2 por ciento en 2022. Donde más se vio este crecimiento fue las empresas públicas: 24,5 por ciento más en comparación a 2021, de acuerdo a datos analizados por la Fundación Milenio. “No todas las instituciones públicas del país contrataron personal en 2022. Las universidades redujeron el empleo en 0,6 por ciento; los Gobiernos municipales, en 4,1 por ciento”, advierte el informe de Milenio sobre la economía de Bolivia. “Contrariamente, los Gobiernos departamentales incrementaron su personal en 2,4 por ciento, y la administración descentralizada, en 4,4 por ciento. El mayor incremento de personal se dio en la administración central con 13,3 por ciento y en las empresas públicas con 24,5 por ciento”. Las empresas públicas se han caracterizado por ser deficitarias. De hecho, el año pasado se dio un nuevo déficit global de 3.749 millones de bolivianos, sumando al menos 16 años seguidos de déficit. Asimismo, en 2022, mientras los empleos en estas instituciones crecían, se registró por primera vez desde 2005 un déficit corriente de 95 millones de bolivianos, según datos del Ministerio de Economía. “Urge un análisis caso por caso para determinar qué empresas estatales son inviables económicamente y proceder a su cierre o venta. Ésta es una tarea que forma parte de un ajuste fiscal necesario”, resalta el reporte de Milenio. El economista Joshua Bellot criticó que el Gobierno mantenga su política de priorizar a las empresas públicas antes que las privadas, reduciendo los espacios para el surgimiento de estas últimas y aumentando el tamaño del Estado. Esta política ha generado un “crowding out”, dijo Bellot, una situación en la que la participación del sector privado en la economía es disminuida por la participación del sector público. Uno de los últimos datos que corrobora esta afirmación es la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2022 en un 105 por ciento con relación a 2021. Gasto en firmas públicas Bellot añadió que los gastos corrientes de las empresas públicas subieron en 6.500 por ciento entre 2005 y 2022, mientras que en el sector de salud sólo lo hicieron en 900 por ciento, y en educación un 400 por ciento. Añadió que, en salud y educación, el gasto corriente para 2022 llegó a cerca de 50 mil millones de bolivianos (manteniendo a 180 mil maestros, 15 mil institutos educativos, 27 mil médicos, 30 mil enfermeras y 5 mil establecimientos de salud). Sin embargo, dijo que el gasto corriente para 76 empresas públicas que mantienen unos 15 mil trabajadores llegó a 62 mil millones de bolivianos, 24 por ciento más que los otros dos sectores juntos. “Ése es el modelo que ha priorizado gasto, despilfarro y corrupción con las empresas públicas”, apuntó el especialista. El Gobierno del MAS resaltó el rol de las empresas públicas en la generación de excedentes económicos para redistribuirlos entre la población, en especial los grupos más vulnerables, y criticó el papel de las privadas que se han enriquecido a costa del país. Al respecto, Bellot indicó que, si eso ocurrió, fue culpa de políticos corruptos y reglas poco claras. Los hechos de corrupción e irregularidades por parte de compañías extranjeras que se aprovechan de los recursos del país también se presentaron en la gestión del MAS. Bolivia, última en ingreso per cápita Bolivia ocupa el último puesto de ingreso per cápita de Sudamérica y por debajo del promedio de América Latina, de acuerdo a datos de la Cepal analizados por Fundación Milenio en su reporte sobre la economía boliviana. En 2022, Bolivia registró un ingreso per cápita de 3.691 de dólares, un récord histórico debido a que la economía creció a un ritmo mayor que la población. No obstante, en la región aún se ubica en el último puesto. Uruguay encabeza la lista con un ingreso per cápita de 20.832 dólares, seguido por Chile (15.368 dólares), Argentina (13.844 dólares) y Brasil (8.924 dólares). El promedio de América Latina es de 8.701 dólares.