Crece presión política por fallo: Judiciales





17/07/2023 - 07:03:32

Correo del Sur.- Los políticos, tanto oficialistas como opositores, presionan al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita su sentencia que definirá el futuro de las elecciones judiciales previstas para el primer domingo de diciembre. Todos hablan de que los plazos para las elecciones están en el límite. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del “ala evista”, con base en los plazos planteados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el proceso electoral, anticipó que la realización de las elecciones están en riesgo. El Órgano Electoral instaló una reunión de alto nivel para analizar la compleja situación que enfrenta el proceso electoral y, en ese marco, definió dos fechas clave. Si hasta el 3 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no entrega la lista de los candidatos, la votación no se podrá ejecutar el 3 de diciembre y, por ende, no se podrán elegir a los nuevos magistrados del Órgano Judicial, aunque el OEP también maneja como posibilidad el siguiente fin de semana. Rodríguez deslizó su sospecha de que existe un trasfondo político en la demora de la sentencia. Con su sentencia, el TCP no solo determinará, mediante una interpretación técnica-jurídica, la vía a seguirse para la convocatoria a las elecciones judiciales sino, en el fondo, el valor de los dos tercios como garantía para constituir las instituciones constitucionales, algo que en el MAS, quieren pasar por alto. Según trascendió, el ala “evista” estaría buscando con más fuerza que esto ocurra, aunque no han cesado en su denuncia contra los “arcistas”. El abogado y expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, advirtió que la sentencia del TCP sobre las elecciones judiciales derogaría la parte de la Constitución Política del Estado que establece la elección por voto de autoridades judiciales, pese a que no es de su competencia. “Hay un fuerte rumor en el foro, desde hace dos semanas, de que el fallo (de las elecciones judiciales) estaría listo y solo faltaría firmas y que iría más o menos en ese sentido (anular las elecciones por voto popular)”, advirtió. Antes, se refirieron a esa posibilidad el ministro de Justicia, Iván Lima, y el diputado de CC Carlos Alarcón. En Sucre, la senadora Silvia Salame (CC), reveló que la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Arce, envió una nota al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, para que promuevan un acuerdo político entre las tres fuerzas en la Asamblea. Primero para el respeto de los dos tercios en todo el proceso de selección de postulantes; segundo, para tomar en cuenta la meritocracia; tercero para que todas las acciones constitucionales (del TCP) sean retiradas y aprobar una ley reglamentaria por dos tercios. SENTENCIA La magistrada del TCP, Karem Gallardo, anunció la anterior semana que el fallo sobre las elecciones judiciales se dictará dentro de plazo, lo que podría ser a fines de este mes.