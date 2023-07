Exalumnos del Juan XXIII sugieren a Comisión del Senado investigar a jerarcas de la Compañía de Jesús por encubrir a pederastas





17/07/2023 - 07:01:52

La Asociación Nacional de Alumnos Antiguos del Colegio Juan XXII sugirió a la Comisión del Senado, conformada para indagar los casos de pederastia cometidos por religiosos, investigar a jerarcas de la Compañía de Jesús por encubrir a clérigos que cometieron estos delitos. “Consideramos que las acciones de investigación deben concentrarse en la participación de las jerarquías de la Compañía de Jesús en grado de encubrimiento por los delitos cometidos por sus clérigos”, cita el quinto punto del décimo pronunciamiento emitido por la Asociación. Solicita, además, a la Comisión que “concentre sus esfuerzos en perpetradores, encubridores y cómplices vivos” de los ilícitos cometidos por eclesiásticos. “Sugerimos a la Comisión Especial de Investigación examine los casos de Alfonso Pedrajas Moreno, Carlos Villamil Olea, Francesc Peris y Francisco Pifarré Clapés (los cuatro exprofesores y directores del colegio Juan XXIII, Cochabamba), Jorge Vila Despujol (DNI, Cochabamba), Luis María Roma Padroza (Charagua, Santa Cruz, y Trinidad Pampa, La Paz), Antonio Gausett Capdevila (Sucre) y a sus encubridores”, refiere otro punto del pronunciamiento. El 12 de julio, la Cámara de Senadores conformó la Comisión Especial de investigación de las denuncias de pederastia en entornos religiosos de Bolivia. La integran la senadora del MAS Simona Quispe y sus correligionarios Luis Adolfo Flores y William Torrez, además del legislador de Creemos Julio Diego Romaña. La bancada de Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, retiró a su representante de la comisión, que era el senador Santiago Ticona. La conformación de esta instancia se dio luego de más de dos meses de que el diario español El País revelara que el jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, confesó que abusó sexualmente de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, durante su labor como parte de la Compañía de Jesús. Pedrajas no fue el único acusado de cometer abusos contra menores. Se hicieron públicas denuncias en contra de Luis Roma Padrosa (+), Luis Mestre (+), Antonio Gausset, Francesc Peris y Carlos Villamil. Todos estuvieron vinculados al colegio Juan XXIII, donde ocurrieron la mayoría de las vejaciones de Pedrajas. También hubo denuncias de hechos de abusos en otras instalaciones religiosas. La Fiscalía inició una investigación. Los legisladores empezarán su labor investigativa, una vez retornen del receso que empezará este lunes 17 y concluirá el 31. La Comisión Especial de Investigación tendrá un plazo de tres meses para indagar los presuntos delitos de abuso sexual, violación, infante, niña, niño y adolescente y otros delitos relativos a violencia sexual suscitados en entornos eclesiales, que constituyan pederastia clerical. A la conclusión de su trabajo, la comisión elaborará “un informe pormenorizado, resaltando las acciones integrales que se deben desarrollar para la no repetición de estos delitos”, cita la resolución camaral que crea la instancia. La Asociación alertó que el plazo de tres meses para investigar los hechos es insuficiente; no obstante, expresó su confianza en que la Cámara de Senadores ampliará ese plazo ser necesario. También alentaron a Comunidad Ciudadana retornar a la Comisión para esclarecer estos hechos que indignaron a la población, al presidente Luis Arce y al papa Francisco. ABI