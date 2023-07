El discurso de Messi en su presentación como jugador del Inter Miami: No tengo dudas de que la vamos a pasar bien





17/07/2023 - 06:53:22

Infobae.- Ni la lluvia pudo apagar tanta pasión. La tormenta no consiguió que el DRV PNK Stadium no luciera completo al momento en el que Lionel Messi recorrió la pasarela hasta el centro de la escena para saludar a los fanáticos que se congregaron para ver con sus propios ojos la concreción de un sueño: la incorporación a del mejor futbolista del mundo a la plantilla del Inter Miami que conduce el Tata Martino. Junto a él fue anunciado un viejo conocido suyo del Barcelona: Sergio Busquets, quien se animó a pronunciar unas palabras en inglés. Y Jorge Mas, uno de los dueños de la franquicia, deslizó que “Jordi”, por Jordi Alba, también está al caer. Con remera blanca y jeans, la Pulga, de 36 años, repartió sonrisas y dejó un discurso breve, pero contundente. En el mismo, agradeció el cariño y presagió buenos momentos para el club que en este momento es colista en la Conferencia Este. “Muchas gracias, buenas noches”, prologó, en compañía de los directivos y de David Beckham, y con su familia siguiéndolo al ras del césped y Chiqui Tapia (presidente de la AFA) y el Kun Agüero (junto a su pareja Sofía Calzetti) en una de las tribunas. “Antes que nada quiero dar las gracias a toda la gente de Miami por este recibimiento y el cariño desde que llegué acá a la ciudad, la verdad estoy muy emocionado y feliz de estar acá con ustedes”, continuó. “Quiero darles las gracias a Jorge, José y David, y a sus familias, por el recibimiento y cariño de estos días, por hacernos sentir en casa tan rápido, y hacernos todo tan fácil. Fue espectacular para nosotros desde que llegamos”, siguió. “Tengo muchas ganas de entrenar, competir, vengo con las ganas de competir, ganar y ayudar al club a que siga creciendo. Acompañando como nos vienen acompañando desde que empezó la temporada, en lo personal no tengo dudas de que con mis compañeros vamos a dar lo máximo para intentar conseguir todos los objetivos, agradezco a los compañeros acá presentes por el cariño y el recibimiento desde el primer día también”, sostuvo la ronda de gratitud. “Estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia y haber elegido este proyecto. No tengo dudas de que vamos a disfrutar mucho la vamos a pasar bien y van a pasar cosas muy lindas. Muchas gracias a todos por este día”, concluyó, antes de volver a convidar gestos de felicidad y del ingreso de Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro al centro de atención. Un gran comienzo para ¿una gran historia? Por lo pronto, comenzará a escribirse el próximo viernes, cuando el Inter se mida ante el Cruz Azul por la Leagues Cup.