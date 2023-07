Morales dice que si fuera presidente repondría el programa Bolivia Cambia





16/07/2023 - 18:43:24

Erbol.- El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que si fuera presidente lo primero que haría es reponer el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” porque resuelve el problema de la gente abandonada que espera atención del Estado. De esa manera respondió a un trabajo de investigación de Acceso Investigativo y CONNECTAS, cuyos resultados difundieron a través de Erbol, El Deber, El País y Acceso, mostrando que el plan terminó con obras abandonadas, inconclusas, sobredimensionadas o con fallas estructurales y hasta de diseño. Para Morales se trata de una Plataforma de Periodistas para Las Américas financiado por Usaid, con la finalidad de tumbarlo del escenario político, luego que fracasaran los supuestos planes de vincularlo con el narcotráfico y la corrupción. Desde su programa dominical que se difunde a través de RKC, Evo llamó a los alcaldes y exalcalde a que digan su verdad y explique cómo es que el programa Bolivia Cambia les ha permitido solucionar la falta de unidades educativas, hospitales, coliseos, servicios básicos y canchas deportivas. “Quien protesta contra ese programa, protesta contra las 5.000 unidades educativas (…) condenar este programa es estar en contra de casi 13.000 obras que el presidente Lucho Arce sigue entregando. Dicen que ni Evo cumplió ni Bolivia cambió ¡Qué falso!”, manifestó a tiempo de recomendar que visiten las comunidades donde sus obras son más grandes que las iglesias. Observa que, a la actual gestión de Luis Arce, le falta el programa Bolivia Cambia que se ejecutó entre los años 2007 y 2019 con recursos externos, habiendo construido – según dijo – más de 5.000 unidades educativas. Otros datos hablan de 16.653 obras en total en todo el país. Indicó que esta plataforma de periodistas pasará a la mala historia porque se trata de un programa que tuvo renacimiento internacional y no descartó que el siguiente ataque apunte a su programa Mi Agua y Mi Riego que ha llevado agua a las comunidades campesinas. Recordó que el gobierno “de facto” de Jeanine Añez investigó el programa y no encontró nada; “ahora un grupo de periodistas, llamados Plataforma de Periodistas para Las Américas, pagados y financiados por USAID, investigando. Hermanas, hermanos que me escuchan, los gringos, la derecha. Lamento mucho que estos llamados periodistas de Erbol, El Deber, Acceso, El País sean instrumento del imperio, mediante algunos periodistas, no creo que sean todos los periodistas”, criticó. Morales admitió, sin embargo, que pudo haber un margen de error del 2% porque muchas obras recién fueron utilizadas después de dos años y otras al término de un año, no por qué falta terminar, sino porque no había tiempo para entregar e inaugurar. “Las obras se concluían y la gente no lo utilizaba hasta que Evo venga a entregar. Yo les decía, usen y la gente no quería usar y les decía no tengo tiempo, solo tiempo a las 05:00 de la mañana y la gente esperando a las 05:00 de la mañana. Falta tiempo para entregar obras y la oposición decía que Evo Morales parecía alcalde”, dijo al asegurar que esto es parte de una “campaña sucia” en su contra.