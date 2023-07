Presidente Arce: Legislativo no aprueba crédito para estudio de cuatro puentes y la avenida Periférica de El Alto





16/07/2023 - 08:08:49

El presidente Luis Arce reveló este sábado que la Asamblea Legislativa aún no aprueba un crédito para financiar los estudios de preinversión de cuatro puentes para la Red Vial Fundamental 26, y de los tramos I, II y III de la avenida Periférica de la ciudad de El Alto. “Gestionamos el financiamiento para los estudios de preinversión de cuatro puentes para la Red Vial Fundamental 26 en Charoplaya, Chorondo, Yanamayu y Achiquiri; así como para el estudio de la avenida Periférica de la ciudad de El Alto Tramos I, II y III; sin embargo, hermanas y hermanos, hasta el momento el financiamiento para estos estudios está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señaló en la Sesión de Honor por los 214 años de la Revolución del 16 de Julio de 1809. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, aseguró el viernes que los créditos pendientes serán aprobados luego del receso parlamentario de medio año que se cumplirá del 17 al 31 de julio. Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, están pendientes de aprobación en el Legislativo créditos por un valor de $us 327,4 millones, los cuales fueron gestionados y aprobados hace más de dos años y que servirán para proyectos en beneficio de la población. Por ejemplo, hace poco el Legislativo sancionó un crédito de $us 45 millones para el programa de construcción de puentes y sus accesos – Puentes de integración en los departamentos de Cochabamba y La Paz. El programa incluye la construcción de cuatro puentes distribuidos en tres proyectos. El puente Mapiri está proyectado sobre una ruta de ripio y tierra que une las localidades de Caranavi, Guanay, Mapiri y Apolo. La estructura será de hormigón pretensado con una longitud total de 272,80 metros y contará con dos carriles de circulación de 3,5 metros. El puente Sacambaya se ubicará en el límite entre la provincia Inquisivi del departamento de La Paz y la provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba, ya que el río Sacambaya sirve de frontera natural entre ambos departamentos. Este puente conectará las poblaciones de Independencia y Morochata en Cochabamba, e Irupana, Inquisivi y Licoma en La Paz. Contará con dos carriles de circulación y se construirán más de 2 kilómetros de accesos en un terreno muy accidentado. Los puentes Río Seco y Río Seque serán un par de puentes que conectarán un tramo existente de carretera en doble vía. Estos puentes se ubicarán en la ciudad de El Alto, en el tramo Río Seque-La Cumbre, y serán una ruta directa que evitará el tráfico de carga por las ciudades de El Alto y La Paz, conectando el corredor central con las zonas fronterizas de Perú y Chile. Serán estructuras de hormigón con longitudes aproximadas de 136,80 metros y 182,40 metros, respectivamente. La construcción de estos puentes garantizará la transitabilidad de las carreteras durante todo el año, mejorando la seguridad de los usuarios y reduciendo los tiempos y costos de transporte, lo que a su vez mejorará la calidad de vida de los beneficiarios.