Revelan apodo que hijos de Shakira le pusieron a Clara Chía





15/07/2023 - 19:06:25

Quién.- La separación de Shakira y Gerard Piqué causó asombro entre los seguidores de ambos y la opinión pública en general, pero hubo dos personas a las que les afectó en demasía, los hijos de ambos, Milan y Sasha. Sobre todo después de enterarse que su papá tenía una relación sentimental con Clara Chía, incluso cuando los cuatro aún vivían como familia bajo el mismo techo. De ahí que en los niños no exista un sentimiento positivo hacia la joven de 24 años. Aunado a esto, se dice que Shakira estableció un acuerdo con el exfutbolista para que los menores no tengan contacto con ella cuando se encuentren al lado de su papá. Por eso es que se cree no autorizó la presencia de Milan y Sasha en la reciente boda de su tío Marc Piqué, celebrada en Barcelona debido a que Clara Chía asistiría junto a la familia. Aunque es muy probable que los niños no conozcan en persona a la pareja de su papá, sí están enterados de todo el conflicto, por lo que, de acuerdo con medios estadounidenses, le pusieron un apodo que algunos usuarios han definido como despectivo. “La empleada de papá” es como, supuestamente, le llaman a Clara Chía, lo cual tendría bastante molesto al empresario titular de Kosmos debido a que no el gusta que a la gente se le lame de otra forma que no sea por su nombre y menos si es hacia su novia.



Shakira también le puso un apodo a Clara Chía En febrero pasado, el periodista español Roberto Antolín reveló que cuando la cantante conoció a la joven en la empresa del papá de sus hijos, de inmediato le puso un apodo. Durante una conversación con Juan Etchegoyen, presentador de Mitre Live, dijo que Shakira la veía como una becaria. “Por eso le ha hecho tanto daño, porque ya la conocía, y la llamaba ‘la mosquita muerta’”, dijo el comunicador, quien ha reportado varios detalles sobre la vida de la famosa ex pareja. Antolín aseveró que aparentemente la entonces estudiante se comportó amable con la colombiana en sus encuentros, por lo que ésta no la consideró una amenaza. “(Clara) era una persona que pasaba inadvertida, (Shakira) nunca vio peligro (en ella), porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita”, comentó en aquel entonces.