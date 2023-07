Arce asegura que no callará ante intentos de desunión, sabotaje e injusticia





15/07/2023 - 18:34:51

No guardaremos silencio a los intentos de desunirnos, ante el sabotaje y ante la injusticia, afirmó este sábado el presidente Luis Arce en la Sesión de Honor por los 214 años de la Revolución del 16 de Julio de 1809. “El espíritu aguerrido del Chukuta y la sangre combativa recorre nuestras venas, no guardaremos silencio a los intentos de desunirnos, ante el sabotaje, ante la injusticia; avivaremos el fuego de nuestros corazones por Bolivia; y nuestra voz será nuestro trabajo honesto y esforzado por días mejores para nuestra Patria”, afirmó. En esta semana, contra Arce fue planteado por la opositora Comunidad Ciudadana un juicio de responsabilidades por posesionar a Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno, luego de destituirlo en atención a la censura realizada por legisladores evistas y de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos. Arce afirmó que está “trabajando incansablemente por cada uno” de los bolivianos y afirmó que “día a día construimos un país con economía de base ancha, industrializado, dejando de lado los ataques internos y externos, unidos avanzamos por el bien de nuestro pueblo”. “La reinstauración de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo nos ha permitido retomar la senda del crecimiento económico con justicia social y continuar con nuestra Revolución Democrática y Cultural. No vamos a claudicar, queridas paceñas y paceños, seguiremos trabajando y avanzando como lo hemos hecho hasta ahora”, aseguró Arce. En la ocasión, saludó a los paceños por los 214 años de la Revolución del 16 de Julio de 1809. “¡La Paz, tierra de héroes y de sueños, te exaltamos en esta jornada conmemorativa! Que tu esencia perdure en nuestros corazones y que sigas siendo faro de esperanza y ejemplo de valor para las generaciones venideras”, expresó el mandatario, quien se declaró “orgulloso de haber nacido en esta hermosa tierra”.