Viceministra Alcón: Sentencia a Jeanine Añez no es un tema político, sino un acto de justicia





15/07/2023 - 18:32:50

La sentencia a diez años de prisión impuesta a Jeanine Áñez dentro del denominado caso 'Golpe II' no es un tema político, sino es un acto de justicia, afirmó este sábado la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “No es político, es justicia, que les vamos a decir a las familias del Pedregal, Senkata, Sacaba, a los heridos, perseguidos y detenidos, no puede quedar en la impunidad; es solo responder a la justicia”, dijo. La expresidenta fue hallada culpable de incurrir en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por lo que, fue sentenciada a diez años de privación de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ubicada en La Paz. Alcón recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Bolivia que investigue, sancione y garantice la reparación integral de las víctimas de los hechos luctuosos registrados el 2019, por las violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis electoral e institucional de ese año. La defensa de Áñez presentó el lunes en Sucre, sede del poder judicial, un recurso de apelación incidental contra la sentencia, en el que cree que hubo “incidencia política”. Por otro lado, Alcón señaló que el Gobierno encara una “lucha frontal” contra todas las actividades ilícitas, el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal. En las últimas horas se desarrolló un operativo sorpresa del Ministerio de Gobierno, en el río Madre de Dios, en el departamento de Beni, que terminó con la aprehensión de 49 personas y la quema de al menos 25 dragas usadas en la explotación ilegal de oro. Señaló también que se ejecutan acciones con Chile para combatir el robo de vehículos. “Hay reuniones próximas que se llevarán adelante y hay que tener un sistema en línea para mejorar acciones, tareas que el Ministerio de Gobierno llevará adelante”, dijo. Alcón instó en un trabajo conjunto entre el Gobierno y los gobiernos subnacionales para proteger los animales silvestres, a propósito de los cóndores que se encontraron muertos en la región de los Cintis, en Chuquisaca, los pasados días. Explicó que hay competencias del Gobierno nacional y de los gobiernos subancionales, pero también se trata de la “conciencia y cuidado del medio ambiente”, por parte de la población. “Tenemos diversidad de fauna y flora que debemos cuidar, hagamos un trabajo conjunto y colectivo en todo el territorio”, reflexionó la autoridad.