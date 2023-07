Senadores aclaran al BCB que la ley del oro no dice que las RIN se deben informar cada 4 meses





15/07/2023

Los Tiempos.- Cuatro senadores de Creemos enviaron una nota al presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, para aclararle que la ley del oro no dice que las Reservas Internacionales Netas (RIN) deban informarse cada cuatro meses, sino que se refiere a que debe emitir un informe cuatrimestral específicamente sobre la venta del oro. "El artículo 9, parágrafo 4, de la Ley 1503 establece que se tiene que generar información a la Asamblea cada cuatro meses en materia de lo que son reservas. De alguna manera, esto es lo que marca la periodicidad con la cual va a generar el Banco Central la información en materia de reservas", dijo Rojas el viernes pasado. El mencionado artículo y su parágrafo se refiere específicamente a la venta de oro: "(Art. 9) IV. De manera cuatrimestral, el Banco Central de Bolivia informará sobre las operaciones con reservas en oro a la Asamblea Legislativa Plurinacional". "Dicha Norma (Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales) no hace referencia a que el Banco central de Bolivia debe emitir información cuatrimestral respecto al nivel de las Reservas Internacionales Netas, sino en específico a las operaciones con reservas en oro, por lo que consideramos que el BCB no está realizando una adecuada comprensión de dicha norma", señala una parte de la carta enviada al presidente del BCB. La misiva fue enviada por los senadores Henry Montero, Julio Romaña, Claudia Egüez y Centa Rek. Los legisladores apelan al acceso a la información que garantiza la Constitución Política del Estado y le piden a Rojas que difunda la información de las RIN cada semana, como habitualmente se lo hacía. "(...) Lo contrario supone que la entidad a su cargo no estría administrando los recursos de los bolivianos adecuadamente y por esta razón no se le informa la verdad sobre ello", resalta otra parte de la misiva. El cronograma del Banco Central de Bolivia establece que la entidad debe publicar cada viernes los datos de las RIN, y así se hizo por más de 17 años. Sin embargo, el 17 de febrero, el ente emisor dejó de difundir esa información. El 6 de julio volvió a colocar las cifras, pero lo hizo con datos hasta el 30 de abril de este año y Rojas dijo que el próximo reporte saldrá en septiembre.