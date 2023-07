Denuncian que escanearon de cuerpo entero a maestros para examen de ascenso de categorías





15/07/2023 - 18:25:11

Erbol.- Varios maestros habilitados para el examen de ascenso de categorías denunciaron que fueron escaneados de cuerpo entero antes de ingresar al recinto habilitado para rendir las prueba en la ciudad de Santa Cruz. “Se han decomisado las mochilas, celulares, no pueden ingresar carteras, billeteras ni anillos. ¡Es una barbaridad! cómo están vulnerando nuestros derechos”, declaró una maestra a Erbol-Santa Cruz. Indicaron que a muchos maestros no les permitieron ingresar ni con chompas y fueron obligados a sacarse sin considerar el frío intenso que se registra en Santa Cruz. Varios que llegaron del interior tuvieron que buscar un lugar dónde dejar en depósito sus prendas de vestir porque no les permitieron ingresar nada adicional a su presencia física. “La verdad nos están tratando peor que a delincuentes, acá, en las unidades educativas”, declaró otro maestro que aseguró que no eran copiones de los exámenes. Esa situación hizo que varios ingresen a la prueba, desconcentrados, molestos y perturbados por el trato que les brindaron los organizadores. “Da rabia, así deberían ser el control a los estudiantes cuando ingresan a las unidades educativas, así podemos evitar diferentes situaciones que pasan en los colegios”, dijo una maestra a la periodista Mercedes Fernández.