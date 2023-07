Una japonesa arrestada por realizar 2.761 llamadas de emergencia: Estaba sola





15/07/2023 - 10:26:41

Entre el 15 de agosto de 2020 y el 25 de mayo de 2023. Hiroko Hatagami, una mujer de 51 años que reside en la ciudad de Matsudo, prefectura de Chiba, realizó 2.761 llamadas de emergencia innecesarias. La mujer fue arrestada esta semana por la policía. “Estaba sola y quería que alguien me escuchara y me prestara atención”, declaró a la policía, según Mainichi Shimbun. Cada vez que llamaba, la mujer decía cosas como: “Tengo dolor de estómago”, “tomé una gran dosis de medicina” o “me duelen las piernas”, pese a no sentirse mal. El departamento de bomberos de Matsudo enviaba ambulancias a su casa, pero cuando los vehículos llegaban se negaba a ser transportada en ellos. “No quiero tomar una ambulancia”, “yo no hice la llamada”, decía entre otras cosas. Los bomberos y la policía le advirtieron varias veces que dejara de hacer llamadas innecesarias. La mujer no hizo caso y los bomberos la denunciaron ante la policía. Hatagami fue arrestada por obstaculizar las operaciones del departamento de bomberos. (International Press)