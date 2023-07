Así se ven la Tierra y la Luna desde Marte





15/07/2023 - 10:11:37

DW.- Rara vez tenemos la oportunidad de contemplar nuestro planeta y su Luna desde la perspectiva de otro mundo, y esta vez, la experiencia es completamente novedosa. Gracias al orbitador de Marte de la Agencia Espacial Europea, el Mars Express, ahora podemos maravillarnos con imágenes de la Tierra capturadas desde Marte en conmemoración de su vigésimo aniversario desde su lanzamiento. Aunque esta imagen quizás no sea la más impactante jamás vista desde el espacio –ya que simplemente se ve un pequeño punto blanco atravesado por otro punto blanco aún más diminuto–, la fotografía del Mars Express revela la inmensa distancia que separa a la Tierra del Planeta Rojo y destaca el logro impresionante de colocar vehículos en la superficie y órbita de nuestro vecino planetario. Además, nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la responsabilidad que recae sobre la humanidad para proteger el único lugar que sabemos alberga vida. La Tierra es única; no existe el planeta B Hace 33 años, cuando, en su camino fuera del Sistema Solar, la nave espacial Voyager 1 se giró por última vez y tomó lo que se convertiría en una imagen icónica de nuestro planeta. "Esto es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros", dijo Carl Sagan, que contribuyó decisivamente a que se tomara esa imagen, cuando se publicó por primera vez. "Con motivo del especial 20 aniversario de Mars Express desde su lanzamiento, hemos querido traer las reflexiones de Carl Sagan a la actualidad, en la que el empeoramiento de la crisis climática y ecológica las hace más válidas que nunca", señala en un comunicado You�re on #Mars, looking back home to #Earth. How do you feel?



These simple images of the Moon orbiting Earth by @esa Mars Express might be similar to what you�d see through binoculars as a human traveller to Mars



🔗https://t.co/74Hkwenp0e pic.twitter.com/fRhTdKXfLF — ESA Science (@esascience) July 12, 2023 parte del equipo detrás de la imagen y el investigador de la Universidad del País Vasco Jorge Hernández Bernal. "En estas sencillas instantáneas de Mars Express, la Tierra tiene el tamaño equivalente al de una hormiga vista desde una distancia de 100 metros, y todos estamos ahí dentro. Aunque ya hemos visto antes imágenes como éstas, no deja de ser una lección de humildad pararse a pensar: tenemos que cuidar el pálido punto azul, no existe el planeta B", agregó. 300 millones de kilómetros de distancia de la Tierra Hace exactamente 20 años, Mars Express capturó su primera imagen planetaria (abajo y en portada), que también fue de la Tierra y la Luna, tomada desde una distancia de 8 millones de kilómetros mientras se dirigía hacia Marte. Ahora, las nuevas imágenes nos llegan desde 300 millones de kilómetros de distancia, después de completar más de 24,000 órbitas alrededor del Planeta Rojo. La secuencia de imágenes fue adquirida por el canal de súper resolución (SRC) de la Cámara Estéreo de Alta Resolución (HRSC) de Mars Express, que se utiliza principalmente para observar las dos lunas de Marte y las estrellas, según el comunicado de prensa. De acuerdo con la ESA, las imágenes muestran la Tierra y su Luna los días 15, 21 y 27 de mayo, y el 2 de junio de 2023. Esto cubre, agregan, más de la mitad de la órbita mensual de la Luna alrededor de la Tierra. "Estas imágenes no tienen ningún valor científico, pero como las condiciones nos permitieron apuntar la HRSC a la Tierra y poco después la VMC a Marte, aprovechamos la oportunidad para crear nuestro propio retrato del hogar en este increíble hito de la misión Mars Express", afirma Daniela Tirsch, miembro del equipo de la HRSC de Mars Express en el Centro Aeroespacial Alemán, DLR.