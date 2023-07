Presidente del Senado alerta que elecciones judiciales corren riesgo y anuncia determinaciones para agosto





15/07/2023 - 07:42:36

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, alertó que las elecciones judiciales de 2023 “corren riesgo” ante la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en dictar sentencia sobre el recurso que frenó el proceso de preselección en el Legislativo, por lo que anunció que en agosto se asumirán determinaciones. “Lamentablemente el Tribunal Constitucional, teniendo el plazo determinado, no sacó el fallo y producto de aquello se viene atrasando y, por su puesto, los tiempos se van acortando (y) corre riesgo de que las elecciones judiciales se lleven, está claro”, advirtió en una conferencia de prensa. Anticipó que, inmediatamente, se retorne del receso parlamentario, que se cumple desde el 17 hasta el 31 de julio, “con seguridad, a través de la Comisión Mixta (se va a) informar cuáles van a ser las determinaciones en caso de que no se dé (el fallo)”. “En su momento se planteará (estas determinaciones), tampoco se puede dejar en la intemperie esta situación de las elecciones (judiciales), porque a partir de enero de 2024 se supone que deberían asumir los nuevos magistrados”, explicó. El proceso de preselección, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), fue paralizado por una medida cautelar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el 27 de abril por el diputado de Creemos Leonardo Ayala. Luego de más de un mes, el 31 de mayo, el TCP sorteó la sala que resolverá la petición del diputado que exige que la convocatoria y el reglamento de preselección sea aprobado por una ley y por dos tercios de los asambleístas. Según los plazos, el TCP emitiría su sentencia hasta fines de julio. Mientras ello se concreta, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fijó este viernes plazos fatales para garantizar la celebración de las elecciones judiciales el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024. En un pronunciamiento, el OEP señaló que “es imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque oportunamente al proceso de postulación y preselección de candidatas y candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyendo ese proceso de preselección el domingo 3 de septiembre de 2023 para entregar al TSE las listas de candidatos preseleccionados el lunes 4 de septiembre de 2023” De cumplirse los plazos, en esa misma jornada el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocará a las elecciones, “respetando el plazo mínimo de 90 días que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones, como establece la Ley 026 del Régimen Electoral en el parágrafo | de su artículo 94”. Si acaso no se cumplen con esos plazos, el OEP advirtió que “no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas si la nómina de candidatos preseleccionados no es remitida por la ALP hasta el domingo 3 de septiembre de 2023”. ABI