OEP garantiza elecciones judiciales y fija plazos fatales para garantizar nuevas autoridades el 2 de enero





15/07/2023 - 07:36:15

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) garantizó este viernes las elecciones judiciales para el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024, siempre y cuando el Legislativo le entregue hasta el 4 de septiembre la lista de los candidatos judiciales. De no cumplirse con este plazo, “el OEP no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas”, advirtió en un comunicado a la conclusión de un encuentro de autoridades nacionales y departamentales en Porongo. “El OEP garantiza el desarrollo de las actividades tendientes a llevar a cabo la Elección Judicial 2023 para el domingo 3 de diciembre de 2023, fecha que permitirá la entrega de las credenciales a las autoridades electas hasta fin de este año y de esa manera sean posesionadas el martes 2 de enero de 2024, para que asuman funciones a partir del 3 de enero de 2024 en reemplazo de las autoridades salientes”, se lee en el primer punto del pronunciamiento de la entidad electoral. Sin embargo, el OEP advirtió que “para lograr ese propósito es imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque oportunamente al proceso de postulación y preselección de candidatas y candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyendo ese proceso de preselección el domingo 3 de septiembre de 2023 para entregar al TSE las listas de candidatos preseleccionados el lunes 4 de septiembre de 2023”. De cumplirse los plazos, en esa misma jornada el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocará a las elecciones, “respetando el plazo mínimo de 90 días que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones, como establece la Ley 026 del Régimen Electoral en el parágrafo | de su artículo 94”. El proceso de preselección, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), fue paralizado por una medida cautelar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el 27 de abril por el diputado de Creemos Leonardo Ayala. Luego de más de un mes, el 31 de mayo, el TCP sorteó la sala que resolverá la petición del diputado que exige que la convocatoria y el reglamento de preselección sea aprobado por una ley y por dos tercios de los asambleístas. Según los plazos, el TCP emitiría su sentencia hasta fines de julio. De emitirse el fallo en ese plazo y considerando el calendario trazado por el OEP, la Asamblea Legislativa tendría un mes para realizar la preselección de los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM). En su pronunciamiento, el OEP advirtió que “no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas si la nómina de candidatos preseleccionados no es remitida por la ALP hasta el domingo 3 de septiembre de 2023”. Las credenciales habilitan a las autoridades para que juren a sus cargos. “El OEP ratifica su compromiso institucional con el ejercicio de la democracia y con los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos, y en virtud de este compromiso se pronuncia públicamente para advertir de las necesidades del respeto a plazos técnicos y legales mínimos, con el fin de cumplir su misión constitucional”, apunta el documento. ABI