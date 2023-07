Tras sentencia que ratifica su encierro, Añez dice que vulneran sus derechos y advierte al TSJ





15/07/2023 - 07:23:12

La Razón.- Tras conocer la ratificación de su sentencia de 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez dijo que se vulneran sus derechos al no ser sometida a un juicio de responsabilidades y lanzó una advertencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Los vocales (Orlando) Rojas y (Claudia) Castro, por instrucción del MAS, ratifican vulneración de todos mis derechos como exPresidente de Bolivia negando el #JuicioDeResponsabilidades que ordena la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia será responsable del quiebre total del Estado de Derecho o su reposición” (sic), escribió Áñez en su cuenta de Twitter. De acuerdo con la Resolución 59/2023 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, del 12 de mayo, al que accedió DTV, la Sala Penal Cuarta de este tribunal ratificó la sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria, quien está recluida en el penal de Miraflores, en La Paz. En junio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de prisión a la exsenadora opositora, sentencia que fue apelada por la defensa. Luis Guillen, abogado de Áñez, dijo que la información que se tiene respecto a la sentencia en segunda instancia es extraoficial y aún ninguna de las partes ha sido notificada. El jurista señaló que se interpondrá un recurso de casación ante el TSJ, instancia que finalmente ratificará o no el fallo, cuando la sentencia adquirirá recién calidad de cosa juzgada. “Mientras (tanto) esta sentencia todavía no tiene calidad firme, no tiene calidad de cosa juzgada”, dijo Guillen a Unitel. Áñez está en la cárcel desde marzo de 2021 por el caso Golpe de Estado I, que fue abierto por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS). El principal acusado es Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité pro Santa Cruz, hoy gobernador cruceño, quien lideró las protestas cívicas que asfixiaron a Morales, en medio denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre de 2019, tras reuniones extralegislativas apoyadas por Camacho, Áñez asumió la presidencia. Según la Fiscalía, lo hizo sin respetar el quórum de la Asamblea Legislativa ni el reglamento del Senado. Por ello, fue sentenciada en el caso Golpe de Estado II.