Por presión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Volodimir Zelenski fue excluido de la Cumbre de la Unión Europea-CELAC





14/07/2023 - 11:39:31

Infobae.- .- Después de las fuertes presiones de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desde el Consejo de la Unión Europea confirmaron que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no asistirá a la cumbre que se celebrará entre el lunes y el martes de la semana que viene entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para afianzar los vínculos entre ambos bloques regionales. Así lo informó un alto oficial de la UE durante una sesión informativa organizada por el Consejo de la Unión Europea en esta ciudad, de la cual participaron voceros de ese organismo, la Comisión y el Servicio Exterior del bloque regional. En declaraciones off the record, uno de los portavoces aseguró que Zelenski no fue invitado, alegó que recientemente tuvieron oportunidad de reunirse con el presidente ucraniano, y recordó que Ucrania no forma parte ni de la UE ni de la CELAC. “Esta es la primera cumbre con la Celac que tenemos en ocho años, y las regions están alineadas. Es claro el daño colateral en otras partes del mundo a partir de la agresión rusa, que ha causado daño y fragilidades, que ha creado inseguridad alimentaria y aumentado la inflación. Todo esto probablemente se discuta, pero el presidente Zelenski no va a asistir”, dijo el agente oficial. Y recordó que ya hubo oportunidad para discutir la guerra y la posición frente a Moscú en la reunión de Copenhague, donde participaron representantantes especiales rusos que tuvieron una “activa participación en la discusión. “Esta es una oportunidad para escuchar a nuestros socios de la Celac sobre cómo poner fin a esta agresión”, deslizaron. Hace algunas semanas, durante un breve encuentro con la prensa difundido pro Europa Press, el presidente ucraniano había dicho que el español Pedro Sánchez, que acaba de asumir al frente del Consejo de la Unión Europea, lo había invitado a la reunión prevista para el 17 y 18 de julio. Pero denunció que algunos presidentes y dictadores regionales habían truncado su viaje, presumiblemente por sus lazos con Rusia, aunque no especificó cuáles. Varios países del bloque latinoamericano mantienen estrechas relaciones económicas y políticas con la Federación Rusa -por caso, en abril, el canciller ruso Sergei Lavrov visitó Venezuela, Nicaragua, Cuba y Brasil- por lo que condenar la guerra en Ucrania les hubiera generado un conflicto interno. El gobierno de Alberto Fernández, que ostentó hasta enero la presidencia de la Celac y mantiene una postura ambigua con relación a Rusia, había sostenido que era la Comunidad de Estados quien debía decidir sobre la participación de Zelenski, que ya visitó la capital belga en febrero. Y la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en su conferencia semanal, se refirió a las declaraciones del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, que había sugerido invitarlo. Tras la cumbre de Mercosur celebrada en Puerto Iguazú, Cerruti sostuvo que esa invitación “es una propuesta que hizo Lacalle en el Mercosur, pero que en realidad es para el ámbito de la Celac” y que “se deberá decidir allí”. Desde la Unión Europea, sin embargo, aseguraron hoy en Bruselas que es una decisión de la UE invitarlo, y que está confirmado que no participará. El presidente de Ucrania, el miércoles pasado, en una charla con estudiantes de la UBA, había solicitado una mayor intervención de la región para que el régimen de Vladimir Putin cese con sus agresiones. “Necesitamos su ayuda. Los pueblos y países de la América Latina pueden hacer mucho para defender el derecho de cada pueblo a la libertad. Y para eso, no es necesario interferir con la guerra”, había dicho. La postura de Lula da Silva respecto de la guerra intenta ser neutral. Pero recientemente su gobierno recibió al canciller ruso Sergei Lavrov. Y en mayo, durante la cumbre del G7 de Hiroshima, esquivó una reunión bilateral con Zelenski, luego de demorar su respuesta a la solicitud ucraniana con una justificación basada en su agenda. Después, el presidente ucraniano se lo reprochó en conferencia de prensa. Respecto de la presencia de los líderes con los que hay conflictos por las denuncias sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos, desde la UE dijeron que todos fueron convidados, pero, si bien aseguraron que la convocatoria fue exitosa y será “muy amplia”, no confirmaron los nombres de los mandatarios que asistirán. “Queremos tener la posibilidad de tener discusiones con todos, inclusive con aquellos con los que hay diferencias”, expresaron. “Nunca es una empresa fácil organizar estas cumbres, y menos cuando son 60 paises y cuando Latinoamérica no tiene estructuras permanentes, lo cual es un desafío adicional. Pero esperamos que el texto final refleje alianza estratégica que queremos forjar”, sostuvieron. Dijeron que el documento que resumirá la cumbre se publicará el lunes o el martes.