Más se preocupan por conspirar: Mercado culpa a tozudez de algunos diputados por estancar créditos





14/07/2023 - 11:33:27

Erbol.- El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, manifestó que la “tozudez” de algunos parlamentarios impiden la aprobación de leyes referidas a los créditos internacionales, sin embargo, afirmó que se espera aprobar estas con los asambleístas que sean “patriotas”. “Son varios proyectos de ley que lamentablemente por la tozudez de algunos colegas diputados, que están más preocupados por obstruir el desarrollo y la buena gestión del presidente Arce, por eso no han aprobado algunos proyectos”, dijo Mercado. El Ministerio de Economía ya anunció que se espera la aprobación pronta de cuatro créditos que suman 327 millones de dólares. La última vez que se trató un crédito, por la suma de 52 millones de dólares, la oposición y la bancada “evista” no dieron la mayoría para aprobarlo en la Cámara de Diputados. Ahora la Asamblea entra en receso de dos semanas y las normas recién se podrán tratar después. Consultado sobre los opositores y “evistas”, Mercado dijo que esos dos grupos “más se preocupan por conspirar contra el gobierno por obstruir y hacer una mala gestión no importándole si eso perjudica a la economía, a la estabilidad, a la liquidez y finalmente a los programas y proyectos”. Sin embargo, aseguró que sin el apoyo de ellos también se ha podido aprobar leyes, como la del Censo y el Presupuesto General del Estado. “Creo que vamos a aprobar. Hay diputados patriotas que anteponen los intereses políticos e individuales y sectoriales y piensan en el país. Con ellos aprobaremos”, agregó.