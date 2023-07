Viceministro sobre la APDHB: Se busca dañar la salud de Carvajal para despues atacar al Gobierno





El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo este viernes que posiciones intransigentes se están produciendo en la situación del inmueble de la APDHB y que se busca dañar la salud de Carvajal para despues atacar al Gobierno. “Dan a entender que se está utilizando a una persona, de estas características, para lograr un propósito insano, porque no es sano poner en riesgo a una persona adulta mayor para lograr un propósito (…). Se está buscando dañar la salud de esta persona para después atacar al Gobierno, si ese el objetivo es un propósito totalmente perverso”, manifestó según la agencia ABI. “No sabemos qué tipo de intereses se están moviendo, porque se nota que hay posiciones ‘intransigentes’ que privilegian por encima de la salud y la vida de la señora (Amparo) Carvajal y son sus propios activistas, cuando ellos deberían ser los más interesados en proteger la salud y la vida, y buscar a las autoridades para mediar en este conflicto que es entre privados”, indicó Silva en BTV. Silva lamentó que se haya generado un ambiente hostil por ambas partes y que no dejaron que las autoridades ingresen a ver a Carvajal, a entrevistarse con ella e identificar si existe alguna vulneración de sus derechos. “Existió un ambiente hostil que no permitió realizar este trabajo objetivo”, lamentó Silva, porque no se pudo evaluar el estado de salud de Carvajal. Su abogado legal argumentó que la activista de la tercera edad tenía un médico de cabecera y que no requería otros médicos. Ante esta situación, Silva aclaró que el Gobierno no interfiere en el conflicto por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, porque es un tema institucional de dos grupos que se disputan la presidencia y la titularidad de ese organismo. Sin embargo, exhortó a deponer posiciones “intransigentes” y reafirmó que por encima de cualquier derecho está el derecho a la vida.