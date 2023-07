Lionel Messi en un supermercado de Miami generó una revolución





14/07/2023 - 10:01:27

Este jueves, Lionel Messi se entrenó en el Inter Miami y dio comienzo a su etapa en la MLS de los Estados Unidos. Junto a su familia, el crack rosarino se instaló en la ciudad de la Florida y se mostró como uno más. El astro argentino de 36 años se dejó ver mientras realizaba las compras en un supermercado y las fotos rápidamente se viralizaron. La Pulga se mostró sin ningún tipo de atuendo para esconderse de la gente; todo lo contrario, como de costumbre, accedió a sacarse fotos con algunos de sus nuevos vecinos. La Pulga llegó a Miami este miércoles y si bien aún no firmó el contrato que lo ligará al Inter Miami por una temporada, este jueves llevó a cabo su primer entrenamiento que fue a puertas cerradas. Se espera que una vez que rubrique su firma sea presentado este domingo por la tarde en un evento muy especial. Mientras tanto, Leo apareció como cualquier hijo de vecino y fue él mismo el que se ocupó de hacer las compras. De bermudas, remera y ojotas, como si estuviera de vacaciones, se dirigió al comercio llamado Publix, donde fue retratado con el changuito en el que se advierten los primeros víveres para la familia Messi.

Fiel a su simpleza y sin querer esconderse de la gente, Leo fue reconocido. Los gestos del público a su alrededor fueron de sorpresa y luego alegría al ver que el mejor futbolista del mundo accedió a tomarse fotografías. En la imagen en la que el capitán de la selección argentina campeona del mundo aparece junto a una niña se puede apreciar a sus hijos. En otra de las postales accede a una selfie con un muchacho. Ellos fueron algunos de los tantos afortunados que lograron inmortalizar un momento junto al mejor futbolista del planeta, que desde su llegada disfrutó de sus primeras horas. Como en la noche del miércoles donde compartió una cena junto a su familia, su padre, Jorge Messi, y Diego Torres. En el local gastronómico también estuvo el ex futbolista uruguayo Diego Forlán. Leo ya revolucionó Miami y pronto lo hará en cada ciudad que visite con su flamante equipo en el que tendrá como compañero a uno de sus amigos y ex Barcelona, Sergio Busquets, además de ser dirigido por Gerardo Martino, alguien con quien trabajó en la selección argentina y el propio equipo Culé.

Messi vive un cambio de aire que le sienta muy bien. Optó por salir de un ambiente de plena presión como lo era el París Saint-Germain (PSG), donde decidió no renovar su contrato, y pasó a un contexto muy diferente, de mayor tranquilidad y aunque con una competición de menor nivel, en franco ascenso como lo viene siendo la Major League Soccer (MLS). Mientras tanto se vive un furor en las adyacencias del estadio del Inter Miami donde comenzaron a figurar las camisetas con los dos modelos del equipo y el dorsal número 10. Estas casacas vuelan por la pasión de los fanáticos que no ven la hora de verlo a Messi desplegando su magia.