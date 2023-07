¿El manoseo no es delito si dura menos de 10 segundos?: Polémico fallo en Italia estalla protestas en redes





14/07/2023 - 09:27:50

Italianos armaron revuelo en las redes sociales al tocarse los senos y el pecho, así como los glúteos, durante 10 segundos en protesta por el fallo de un juez, que establece que el contacto no deseado que se lleva a cabo por un periodo corto de tiempo, no se considera delito de agresión sexual, en relación con un caso ocurrido en una institución educativa en Roma en 2022. La polémica tiene lugar después de que absolvieran a Antonio Avola, de 66 años, conserje de un instituto de educación superior en Roma, acusado de agresión sexual por meter sus manos dentro de los pantalones y tocar los glúteos de una estudiante de 17 años durante unos segundos mientras la víctima subía las escaleras de la institución para ir a clases el 12 de abril de 2022, informó el medio italiano Corriere della Sera el sábado. Se señala que Avola admitió su acto, alegando que estaba bromeando. A pesar de que el jurado aceptó la historia de la joven, que declaró que la agresión duró entre 5 y 10 segundos, anunció que el ataque fue "torpe, pero carecía de lujuria" y que "no era constitutivo de delito". "Sentí tanta rabia. Esto no es justicia", expresó la víctima, citada por el medio y agregó que se siente traicionada por confiar en las autoridades. #leggeitaliana #fakesituation #prank #positivity ♬ suono originale - The Coniugi @theconiugi Sotto i 10 secondi la passi liscia� menomale� MA STIAMO SCHERZANDO?????? #10secondi "Dicen que 10 segundos no es acoso" El caso provocó conmoción entre los italianos que subieron a las redes videos con el hashtag #10secondi, en los que se tocan los senos o pechos en silencio durante 10 segundos, creando tendencia. El gesto de protesta, iniciado por el actor Paolo Camilli, según el medio, tiene el fin de crear consciencia sobre lo que se puede definir como acoso. "¿Cuánto es 10 segundos?, ¿quién los cronometra mientras tú sufres un acoso?", publicó un 'influencer', cuyo video consiguió casi 70.000 'me gusta'. "Dicen que 10 segundos no es acoso", publicó otra 'influencer'. Un video, que alcanzó casi 3 millones de visualizaciones, muestra a un hombre tocando los glúteos de una mujer mientras toma el tiempo y dice que no es delito, porque dura 10 segundos.