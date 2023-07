Múltiples relámpagos emergen del volcán de Agua en Guatemala







14/07/2023 - 09:18:35



Las redes sociales se llenaron esta semana con decenas de fotos y videos que captaban, desde diversos ángulos y locaciones, el impresionante impacto de un rayo sobre el volcán de Agua de Guatemala. El poderoso impacto dio la sensación de que múltiples relámpagos salían del cráter del coloso, lo que atrajo aún más la atención de los internautas.

Upward lightning from Volc�n de Agua (Volcano of Water) in Guatemala

