Caso coimas: Fiscalía allanó ocho inmuebles, la oficina de Santos en la Casa Grande del Pueblo





14/07/2023 - 07:43:13

Los Tiempos.- De acuerdo al informe de los investigadores, el 15 de junio, la comisión de fiscales que investiga el caso de 'coimas millonarias' en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, realizó ocho allanamientos, entre ellos la oficina del exministro Juan Santos Cruz que se encuentra en el piso 18, de la Casa Grande del Pueblo. "Acta de registro del lugar del hecho, a horas 16:30 del jueves 15 de junio de 2023, en instalaciones del piso del 18 del edificio Casa Grande del Pueblo, ubicada en la zona central, calle Ayacucho de la ciudad de La Paz. Asimismo, los funcionarios que continuaban desde la gestión del sr juan santos cruz, otorgan copias de sus cédulas de identidad", señala el acta suscrito por los fiscales del caso. Desde el 18 de mayo, el exministro se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro por el delito de enriquecimiento ilícito, luego que la testigo clave reveló que la exautoridad pidió coimas a las empresas que se adjudicaban proyectos, dijo que se recolectó Bs 19 millones. El acta de recolección de indicios materiales señala que se colectó documentos relacionados a proyectos y programas, que se ejecutaron en el departamento de pando y en otras regiones, además de una CPU de color negro que fue precintado. Se adjunta las fotocopias de las cédulas de identidad de 11 funcionarios que trabajan en el despacho ministerial. Ese mismo día, a las 19:40, se allanó las oficinas del piso 5 de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP) que se encuentra en la calle 8 de la zona de Obrajes, en la zona Sur. Se logró secuestrar un celular de color azul, una laptop marca DELL, una CPU, una memoria USB y documentación. El 20 de junio, a las 10:20, se intervino un inmueble en la ciudad de Santa Cruz, en la urbanización Salom, que es de propiedad de la testigo clave. Además, se entrevistó a la persona que se encontraba en el inmueble, "Del desarrollo del acto, se procedió al secuestro de evidencias, los mismos que constan en actos elaborados por personal de escena del crimen. Así también se tomaron placas fotográficas de los ambientes y las evidencias encontradas y secuestradas por personal del IITCUP. Así también se realizó la entrevista policial de manera voluntaria a J.O.C, quien coadyuvó con el desarrollo del acto. Concluyendo a horas 12:00 del día 20 de junio de 2023", dice el documento. De forma paralela, en la ciudad de la paz se allanó un departamento, ubicado en la zona de Sopocachi que también es de propiedad de la informante. De ese inmueble se secuestró documentos, credenciales, cartera de proyectos y otros elementos que serán evaluados por los peritos. A la vez, los investigadores ingresaron al domicilio de Isaac T.A., de la zona de Miraflores, donde se secuestró un celular color negro, una laptop, un cuaderno y dos memorias de color blanco. Ese mismo procedimiento se llevó a cabo en el inmueble de María José F.Q., donde también se colectó un folder y un flas memory. Al respecto, el abogado de la informante, Abel Loma, dijo que se allanaron los domicilios de otros tres exfuncionarios de esa cartera de Estado, los documentos que fueron secuestrados se encuentra en manos de la comisión de fiscales, quienes deben definir la situación de los sindicados, pero lamentó que hasta el momento no haya ejecutado ninguna acción. Incluso denunció que el cuñado del exministro, Fernando T., presuntamente se escapó del país hacia Brasil, dijo que esta persona también recibió dinero que proviene de las coimas a las empresas constructoras y no es investigado. "Se ha hecho el allanamiento a la casa de Claudia C., a las casas de otros funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde se ha colectado importante información para que la comisión de fiscales determine una decisión sobre estas personas, pero hasta la fecha no lo hace. Es más, el cuñado del señor Juan Santos, el señor Fernando T., que radica en Cobija y que ha recibido varios montos de dinero, tenemos información extraoficial que estaría fuera del país", manifestó.