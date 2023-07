YPFB baraja alquilar sus ductos a Argentina o comprarle gas y revenderlo a Brasil





La Razón.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el negocio del gas no se terminará para Bolivia cuando Argentina anuncie que ya no comprará más combustible al país. Al contrario, la estatal comienza a barajar nuevas opciones de negocio: alquilar sus ductos al país vecino para que exporte o comprarle gas y revenderlo a Brasil. El pasado fin de semana, tras inaugurar un gasoducto para transportar gas de Vaca Muerta, Argentina anunció que dejará de comprar este combustible a Bolivia. En YPFB ven este anuncio como una “oportunidad” de nuevas líneas de negocio. Oscar Claros, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB, aclaró que el país aún tiene un contrato vigente con Argentina; es más, esa nación solicitó aumentar el volumen por invierno, por lo que se está trabajando una adenda. Este jueves, la secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royón, informó que se reunió con el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, para conversar sobre la posibilidad de exportar gas a Brasil, a través de la infraestructura de transporte que posee Bolivia. «Recibí al presidente de YPFB, Armin Dorgathen Tapia, para dialogar sobre el abastecimiento de gas de Bolivia a Argentina. También tuvimos un intercambio sobre la posibilidad de exportar gas a Brasil utilizando la infraestructura de transporte existente en Bolivia», escribió Royón en Twitter. 🇧🇴🇦🇷 Recib� al Presidente de @YPFB_corp, Armin Dorgathen Tapia, para dialogar sobre el abastecimiento de gas de Bolivia a Argentina. Tambi�n tuvimos un intercambio sobre la posibilidad de exportar gas a Brasil utilizando la infraestructura de transporte existente en Bolivia. pic.twitter.com/RnVq1LEWet — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) July 12, 2023 Al respecto, Claros respondió que YPFB está barajando varias posibilidades y nuevas líneas de negocios, pero que en ningún caso Bolivia perderá. “Se están barajando muchísimas posibilidades, nuevas líneas de negocios. Y es lógico que si en su momento Argentina tiene un excedente exportable quiera llegar a un mercado competitivo como Brasil. Hoy por hoy la economía dice que lo más lógico es llegar (a Brasil) a través de infraestructura ya existente, ya operativa, ya amortizada que es la de Bolivia”, indicó Claros en Fides. La autoridad reiteró que cualquier volumen que el mercado argentino no tome se venderá al mercado brasileño, que está sediento de energía. Asimismo, aseguró que Bolivia tiene toda la capacidad en infraestructura y logística para transportar más combustible. Y también puede optar por comprar el gas a Argentina y venderlo, mediante sus ductos, a Brasil. “Bolivia no va a perder. (…) con toda nuestra exportación no estamos copando los ductos con la capacidad que tenemos de transporte. Tener más producto para transportar hace que usemos la capacidad ociosa y abrimos nueva línea de negocios. Podemos también ser comercializadores, comprar el gas argentino y nosotros comercializarlo al mercado brasileño a través de toda la experiencia que tenemos”. “Independientemente de cuál sea el camino que escojamos, siendo transportadores o comprando y vendiendo el gas argentino o ambas cosas, tendrá un rédito para ambos países”. Explicó que el contrato con Argentina data de hace 15 años y ha sido un buen negocio para ambos Estados. “Hoy por hoy tenemos una producción de alrededor de 37 millones de metros cúbicos por día, de toda esta producción alrededor de 30% es para el mercado interno y el excedente es exportable, de 25 a 27 millones de metros cúbicos (m3) por día”.