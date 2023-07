El último tráiler de The Witcher adelanta el final de una era





13/07/2023 - 19:03:07

Es el fin de una era para The Witcher. La serie live action de Netflix que adapta la obra literaria de Andrzej Sapkowski está a punto de finalizar su tercera temporada, y con este final también veremos los últimos episodios en los que Henry Cavill interpretará a Geralt de Rivia, el Brujo, en la serie. Aquí está el tráiler del Volumen 2 de la temporada 3 de la serie. Netflix decidió dividir la tercera temporada de The Witcher en dos partes, o “volúmenes”, como las llama la compañía de streaming. Los primeros cinco episodios se estrenaron el pasado 29 de junio, y los últimos 3 episodios se estrenarán a finales de este mismo mes de julio. La idea de Netflix es intentar generar esa sensación de suspenso y angustia ante el final de la temporada, después de la batalla y acontecimientos que vimos en los primeros episodios, pero sin duda que también se siente como que quisieran alargar el fin de la era de Henry Cavill como el Brujo. En octubre de 2022 Cavill anunció su salida de la serie tras esta tercera temporada, y Netflix anunció que lo reemplazaría con el actor Liam Hemsworth como nuevo encargado de dar vida al personaje. Para la creadora o showrunner de la serie, Geralt tenía que continuar en The Witcher, por lo que la única opción era reemplazar a Cavill con un nuevo Geralt, no “matar” o dar salida al personaje. Los motivos de la salida de Cavill no están claros, algunos dicen que fue por diferencias creativas. Sea como sea, el actor ahora estará ocupado liderando otra serie, una adaptación de la saga de juegos Warhammer 40K. El “Volumen 2” de la temporada 3 de The Witcher se estrena en Netflix el próximo 27 de julio. La primera parte, o Volumen 1, ya está disponible. La serie ya tiene confirmadas una cuarta y una quinta temporada.