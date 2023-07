Gobierno otorga crédito millonario a dos cooperativas mineras en tiempo récord





13/07/2023 - 18:57:44

Correo del Sur.- El Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) realizó un préstamo económico de Bs 2.000.000 que beneficiará a dos cooperativas mineras que realizan el trabajo de extracción de oro y plata. Desde Comunidad Ciudadana (CC), la senadora Cecilia Requena dijo que el Gobierno es irresponsable al fomentar esta actividad que inevitablemente daña el medioambiente. Una de las beneficiadas es la cooperativa “10 de Febrero San José”, de Oruro, que se dedica a la extracción de diferentes minerales como el zinc y la plata. El crédito que el Gobierno le otorgó asciende a Bs 1,2 millones para la ampliación de la bocamina, a través de una extracción mecanizada. La tasa de interés anual es de 6% por un plazo de 15 meses. La cooperativa “Progreso”, dedicada a la extracción de oro en el norte de La Paz, es la otra minera beneficiada con un crédito por Bs 800.000. El dinero será destinado a la compra de maquinaria. “Somos 40 asociados. Con este fondo se va a hacer una inversión en la cooperativa para que podamos mejorar la producción, mecanizar aún más a nuestra cooperativa”, explicó el presidente de la cooperativa “Progreso”, Rilv Arana. “EN TIEMPO RÉCORD” El director ejecutivo del Fofim, Rolando Yujra Segales, dijo que el desembolso del dinero es una etapa previa y se realizará la siguiente semana. La cooperativa “10 Febrero San José” inició su solicitud de crédito en mayo y en menos de dos meses va a salir el desembolso. “Todo en tiempo récord (…), estos préstamos tienen que ser de forma rápida”, indicó Yujra. Además, adelantó que están en camino otros dos créditos para otras dos cooperativas mineras. RECHAZO La senadora Requena criticó al Gobierno por otorgar este tipo de créditos a una actividad como la explotación del oro, que es muy rentable para los mineros, pero no para el Estado porque pagan una regalía mínima, además no pagan impuestos al igual que el resto de los ciudadanos. “Realmente el Gobierno es tremendamente irresponsable al fomentar a un sector que está fuera de control. El Estado no puede controlar, es incapaz de controlar la minería ilegal que está destruyendo adicionalmente toda la Cuenca Amazónica. Está contaminando el agua con mercurio, generando graves afectaciones a bosques. Hay reconocimiento de que no pueden controlar y siguen fomentando la actividad”, argumentó la legisladora.