Bird Box Barcelona: El estreno este jueves de la película en Netflix







13/07/2023 - 18:48:15



La aclamada película de 2018, Bird Box: a ciegas, expande su aterrador universo con el spin-off titulado Bird Box Barcelona. Situada en el entorno urbano de Barcelona, el film se desarrolla simultáneamente a la catástrofe narrada en la obra original protagonizada por Sandra Bullock y pone como nuevos protagonistas a un reparto conformado por Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Leonardo Sbaraglia, entre otros. Luego de una larga espera, este nuevo título de Netflix llega a la plataforma.

La trama de este nuevo título es la siguiente: “Después de que una fuerza misteriosa diezmara la población mundial, Sebastián se aventura en su propio viaje de supervivencia a través de las desoladas calles de Barcelona. Pero, cuando forma una compleja alianza con otros sobrevivientes y tratan de escapar de la ciudad, crece una insospechada amenaza que es aún más siniestra”.

En la producción que expande la franquicia, conocemos a un padre de familia llamado Sebastián, encarnado por Mario Casas, quien cubre sus ojos con una venda para proteger a toda costa la vida de su hija. Juntos, se unen a mujer llamada Clarie, interpretada por Georgina Campbell y conocida por su papel destacado en la película de terror Bárbaro. En grupo, deberán luchar para escapar cuidadosamente de seres demoníacos que recorren los rincones más inesperados de la ciudad española.

La película ya cuenta con sus primeras reseñas en diferentes portales estadounidenses, pero la audiencia general que tiene una suscripción al servicio de streaming de la N roja podrá disfrutarla desde sus hogares este 14 de julio, tras varios meses de espera desde que se iniciara el rodaje y se revelara su enigmático tráiler oficial.

A qué hora se estrena “Bird Box Barcelona”

Como es de costumbre para el gigante del streaming con sus nuevas producciones, Bird Box Barcelona se estrenará durante la madrugada. Los suscriptores que tengan una cuenta habilitada pueden esperar que el film esté disponible en la plataforma en los siguientes horarios por país:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 01:00 a.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 02:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 a.m.

Argentina, Brasil y Chile: 04:00 a.m.

España: 09:00 a.m.

¿Estará a la altura de su predecesora este nuevo título de Netflix? Descúbrelo este viernes 14 de julio y sumérgete en una historia llena de suspenso.