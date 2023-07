Yolanda y Montserrat revelan que Televisa les pidió ocultar su romance





13/07/2023 - 18:00:03

Quién.- Montserrat Oliver y Yolanda Andrade conforman una de las duplas de conductoras más populares de la televisión en México luego de trabajar juntas durante más de dos décadas en diferentes programas de entretenimiento y entrevistas. Sin embargo, antes de ser mejores amigas fueron pareja. Su relación sentimental nació en el año 2000, justo cuando la modelo estaba casada con el empresario Henry, del que poco se sabe. “Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido. Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, platicó el año pasado Montserrat a Jorge Van Rankin en su programa de YouTube, En estado inconveniente. En ese entonces, se trataba de la primera relación lésbica que Montserrat Oliver tenía en su vida. “Y decía yo ‘¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una mujer si no me gustan las mujeres?’”. Su noviazgo duró una década, incluso, vivieron juntas y aunque durante ese tiempo se rumoraba que entre ellas había algo más que una amistad, ambas lo negaban y ahora sabemos por qué. En la más reciente emisión de su programa Montse & Joe, donde tuvieron como invitados a Salvador Zerboni, Alexis Alaya y Ferka Quiroz, las presentadoras se refirieron a su relación cuando hablaron sobre la apertura que La Casa de los Famosos México ha dado para hablar de las preferencias sexuales y albergar a representantes de la diversidad. “Gracias a Wendy, la gente ha comprendido mucho más por lo que pasa una persona homosexual, por lo que pasa una familia con un hijo así y lo están viendo de distinta manera”, comentó Montserrat. En ese sentido, la presentadora aplaudió que TelevisaUnivisión apueste por no censurar este tipo de contenido, aunque lamentó que en el pasado, cuando ella y Yolanda eran pareja, no se les permitiera difundirlo. Yolanda Andrade recordó que Televisa les pidió mantener “en secreto” su relación sentimental para evitar una reacción negativa de los anunciantes del programa que en aquel entonces conducían, Las hijas de la madre Tierra. “Para qué vamos tan lejos si a nosotras nos costó años decirlo cuando el mundo entero y todos nuestros amigos sabían qué onda con la Montse y conmigo y era de ‘No se puede decir’, no porque la empresa no quisiera, era de qué iba a pasar con las marcas. Fuimos pioneras”, explicó. “Creo que Sara García nos ganó”, añadió Montserrat con lo que provocó las risas de todos en el foro. Su romance terminó por una supuesta infidelidad de parte de Yolanda, pero continuaron su amistad y siguen trabajando juntas hasta la fecha.